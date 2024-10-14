Ünlü oyuncu Halil Ergün, 'Güzel Aşklar Diyarı'ndan ayrılıyor

Kanal D'nin pazartesi akşamları seyirciyle buluşan dizisi "Güzel Aşklar Diyarı" Kapadokya'nın büyülü atmosferinde çekilmeye devam ediyor. Mahsun Kırmızıgül'ün imza attığı dizinin geçen günlerde yönetmeni değişmişti.

USTA OYUNCU SENARİSTTEN ÖLÜM SAHNESİ İSTEDİ

Şimdi de senaryo ekibi değişen dizide flaş bir gelişme oldu ve dizinin Hakim beyi Halil Ergün ekibe veda etmeye hazırlanıyor. Ergün, Birsen Altuntaş'ın youtube kanalına verdiği röportajda "Dizinin en baştaki hikayesinde babam beni başkasıyla evlendirmiş, asıl sevgilim Selma'ydı. (Güneri) Sonra kaldırdılar neden onu bilmiyorum. Senaryosunun oturması lazım. İki kadın yazar vardı, şimdi başka yazarlar var. Her türlü katkıya hazırım ama kendimi de zorlamam" demişti. Kulislerden sızan bilgilere göre Ergün senaryoda kendisine ölüm sahnesi yazılmasını istedi.