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Ünlü oyuncu Halil Ergün, 'Güzel Aşklar Diyarı'ndan ayrılıyor

Ünlü oyuncu Halil Ergün, 'Güzel Aşklar Diyarı'ndan ayrılıyor
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Geçtiğimiz Eylül ayında yayın hayatına başlamasının ardından istrediği reytinge ulaşamayan Mahsun Kırmızıgül'ün "Güzel Aşklar Diyarı" dizisinde önce yönetmen değişikliğine gitmiş, sonrasındaysa senarist ekibi değişmişti. Dizinin başrollerinden biri olan Halil Ergün'ünde diziden ayrılacağı söyleniyor.

Kanal D'nin pazartesi akşamları seyirciyle buluşan dizisi "Güzel Aşklar Diyarı" Kapadokya'nın büyülü atmosferinde çekilmeye devam ediyor. Mahsun Kırmızıgül'ün imza attığı dizinin geçen günlerde yönetmeni değişmişti.

USTA OYUNCU SENARİSTTEN ÖLÜM SAHNESİ İSTEDİ

Şimdi de senaryo ekibi değişen dizide flaş bir gelişme oldu ve dizinin Hakim beyi Halil Ergün ekibe veda etmeye hazırlanıyor. Ergün, Birsen Altuntaş'ın youtube kanalına verdiği röportajda "Dizinin en baştaki hikayesinde babam beni başkasıyla evlendirmiş, asıl sevgilim Selma'ydı. (Güneri) Sonra kaldırdılar neden onu bilmiyorum. Senaryosunun oturması lazım. İki kadın yazar vardı, şimdi başka yazarlar var. Her türlü katkıya hazırım ama kendimi de zorlamam" demişti. Kulislerden sızan bilgilere göre Ergün senaryoda kendisine ölüm sahnesi yazılmasını istedi.

Haberler.com / Hatice Aksu - Magazin

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Yorumlar (1)

Necati Nejdet:

Zaten seni mehzunu kimse sevmez boşa kürek sallamayın bırakın bu film işini

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