Ünlü oyuncu Erdem Baş ABD vatandaşlığına geçti

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü oyuncu artık ABD vatandaşlığı işine girişti. "Ayrılsak da Beraberiz", "Reyting Hamdi", "Çocuklar Duymasın" ve "Seksenler" gibi dizilerle rol alan oyuncu Erdem Baş sektör değiştirdi.

Amerika'ya götüren Green Card danışmanlık hizmetleri sunan ünlü oyuncu Türkiye'den gelmek isteyenlere yardımcı olacağını açıkladı. Sık sık paylaşımlar yapan oyuncu Amerika vatandaşlığı için gerekli evrak ve yapılması gerekenleri de paylaşıyor.

Ülkeyi terk etti demişlerdi

Hakkında "Ülkeyi terk etti" şeklinde çıkan haberlerin ardından konuya ilişkin bir açıklamada bulunan Baş, "Ülkeyi terk ettiğim yok, Green Card çıkmışken değerlendirmek istedim" açıklamasını yapmıştı.