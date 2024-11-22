Ünlü oyuncu Burcu Özberk ekranlara dönmek istiyor

Önceki gün diş tedavisi için geldiği Nişantaşı'nda gazetecilerin objektiflerine yakalanan Burcu Özberk, iş aradığını söyledi. Uzun bir süredir dizilerde rol almayan ünlü oyuncu, ''İş arıyorum, beni heyecanlandıran bir şey yok'' dedi.

Daha önce 'Güneşin Kızları' ve 'Ruhun Duymaz' gibi yapımlarla seyirci karşısına çıkan Burcu Özberk, bir süredir yeni bir projeyle ekranlarda yer almıyordu. Yaz boyunca bol bol tatil yapan ve tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Burcu Özberk, şimdi ise ekranlara dönmek istediğini söyledi.

Snob Magazin'de yer alan habere göre, iş aradığını söyleyen Burcu Özberk şöyle konuştu;

''Her şey yolunda güzel gidiyor. İş arıyorum, beni heyecanlandıran bir şey yok. Karar veremedim. Kural değil de içime sinen iş arıyorum, oynarken keyif alacağım bir şey istiyorum"