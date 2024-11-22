Üye Girişi
Haberler

Ünlü oyuncu Burcu Özberk ekranlara dönmek istiyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir süredir ekranlarda olmayan ünlü oyuncu Burcu Özberk, yeni bir proje arayışında olduğunu belirtti. Nişantaşı'nda gazetecilere konuşan Özberk, 'Güneşin Kızları' ve 'Ruhun Duymaz' gibi yapımların ardından, heyecanlandıran ve keyif alacağı bir iş aradığını ifade etti. Özberk, bir süredir senaryo okuduğunu içine sinecek bir iş aradığını söyledi.

Önceki gün diş tedavisi için geldiği Nişantaşı'nda gazetecilerin objektiflerine yakalanan Burcu Özberk, iş aradığını söyledi. Uzun bir süredir dizilerde rol almayan ünlü oyuncu, ''İş arıyorum, beni heyecanlandıran bir şey yok'' dedi.

Daha önce 'Güneşin Kızları' ve 'Ruhun Duymaz' gibi yapımlarla seyirci karşısına çıkan Burcu Özberk, bir süredir yeni bir projeyle ekranlarda yer almıyordu. Yaz boyunca bol bol tatil yapan ve tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Burcu Özberk, şimdi ise ekranlara dönmek istediğini söyledi.

Snob Magazin'de yer alan habere göre, iş aradığını söyleyen Burcu Özberk şöyle konuştu;

''Her şey yolunda güzel gidiyor. İş arıyorum, beni heyecanlandıran bir şey yok. Karar veremedim. Kural değil de içime sinen iş arıyorum, oynarken keyif alacağım bir şey istiyorum"

Ünlü oyuncu Burcu Özberk ekranlara dönmek istiyor
Haberler.com / Ezgi Taşlı - Magazin
400 bin kişinin GSS prim borçları için af geliyor

Af geliyor! 400 bin kişinin tüm borçları silinecek

 İngiltere'den tarihi rest: Bu gece Rusya ile savaşmamız istenirse savaşırız

İngiltere'den Rusya'ya tarihi rest: Bu gece sizinle savaşırız

 4 ülke Netanyahu için çıkarılan tutuklama emrini uygulayacağını duyurdu

4 ülke tutuklama emrini uygulayacağını resmen duyurdu
Narin Güran cinayetinde 3. kanlı delil ortaya çıktı

Narin Güran cinayetinde yeni delil bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

FATİH ALTALYLI KİMDİR? Fatih Altaylı kaç yaşında, nereli ve nerelerde çalıştı? Fatih Altaylı'ya soruşturma mı açıldı, suçu ne? Fatih Altaylı'ya neden soruşturma başlatıldı? İsmail Saymaz'a soruşturma mı açıldı? İsmail Saymaz'a neden soruşturma açıldı, ne yaptı? Selen Görgüzel kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Selen Görgüzel kaç yaşında, nereli? Selen Görgüzel biyografisi! 22 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 22 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? Ahmet Akın kimdir? Halk Tv konuğu Ahmet Akın kaç yaşında, nereli? Ahmet Akın biyografisi! Bu hafta sonu hangi sınavlar var? ÖSYM, AÖF, MEB sınav takvimi! 24 Kasım ne sınavı var? GSS (Genel Sağlık Sigortası) prim borçları silinecek mi? 22 KASIM BİM AKTÜEL KATALOĞU! BİM'de hangi ürünler var? 22 Kasım Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? TRT Spor yayın akışı 22 Kasım! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.