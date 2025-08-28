Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, genç sevgilisiyle doğum gününde aşk tazeledi

Oyunculuk kariyerindeki başarıları kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Bülent Şakrak, yeni yaşına sevgilisiyle birlikte girdi. Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl tek celsede noktalayan Şakrak, boşanmanın ardından sık sık aşk iddialarıyla magazin sayfalarında yer aldı. Bir dönem oyuncu Burcu Kirman ile yaşadığı ilişkisiyle gündeme gelen ünlü isim, bu birlikteliği de geçtiğimiz aylarda sonlandırmıştı.

YENİ AŞKI AYAKKABI TASARIMCISI

Kalbini yeniden açan 48 yaşındaki oyuncu, gönlünü kendisinden 16 yaş küçük ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu'na kaptırdı. Bir süredir birlikte oldukları konuşulan çift, şimdiye dek kamuoyundan uzak kalmayı tercih etmişti. Ancak doğum günü kutlamasıyla beraber ilişkilerini açıkça gözler önüne serdiler.

ROMANTİK KUTLAMA

Şakrak, doğum gününde sevgilisiyle samimi ve aşk dolu karelerini paylaştı. Arabacıoğlu ise ünlü oyuncuya sosyal medyadan duygusal mesajıyla seslendi, "Sen ki başıma gelen en özel, en güzel şey… İyi ki varsın! Nice kahkahalarımıza ve birlikte geçecek harika yaşlara…"