Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, genç sevgilisiyle doğum gününde aşk tazeledi

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, genç sevgilisiyle doğum gününde aşk tazeledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oyuncu Bülent Şakrak, Ceyda Düvenci ile olan evliliğini sonlandırdıktan sonra özel hayatında yeni bir döneme adım atmıştı. Bir süredir kendisinden 16 yaş küçük ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu ile birliktelik yaşayan Şakrak, 48. yaş gününü sevgilisiyle birlikte romantik bir şekilde kutladı.

Oyunculuk kariyerindeki başarıları kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Bülent Şakrak, yeni yaşına sevgilisiyle birlikte girdi. Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl tek celsede noktalayan Şakrak, boşanmanın ardından sık sık aşk iddialarıyla magazin sayfalarında yer aldı. Bir dönem oyuncu Burcu Kirman ile yaşadığı ilişkisiyle gündeme gelen ünlü isim, bu birlikteliği de geçtiğimiz aylarda sonlandırmıştı.

YENİ AŞKI AYAKKABI TASARIMCISI

Kalbini yeniden açan 48 yaşındaki oyuncu, gönlünü kendisinden 16 yaş küçük ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu'na kaptırdı. Bir süredir birlikte oldukları konuşulan çift, şimdiye dek kamuoyundan uzak kalmayı tercih etmişti. Ancak doğum günü kutlamasıyla beraber ilişkilerini açıkça gözler önüne serdiler.

ROMANTİK KUTLAMA

Şakrak, doğum gününde sevgilisiyle samimi ve aşk dolu karelerini paylaştı. Arabacıoğlu ise ünlü oyuncuya sosyal medyadan duygusal mesajıyla seslendi, "Sen ki başıma gelen en özel, en güzel şey… İyi ki varsın! Nice kahkahalarımıza ve birlikte geçecek harika yaşlara…"

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, genç sevgilisiyle doğum gününde aşk tazeledi

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Gram altın kritik seviye yaklaştı

Güne hareketli başladı! Gram Altın kritik seviye yaklaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Icardi'den sürpriz Kerem Aktürkoğlu paylaşımı

Maç biter bitmez çok konuşulacak Kerem Aktürkoğlu paylaşımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.