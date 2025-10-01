Ünlü oyuncu Birce Akalay'dan yürek burkan paylaşım

Başarılı oyunculuk performansıyla televizyon ve sinema projelerinde adından sıkça söz ettiren Birce Akalay, aldığı acı haberle sarsıldı. Ünlü oyuncu, halasının genç yaşta hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

"ÇOK ERKEN YAŞTA ARAMIZDAN AYRILDI"

Instagram hesabından paylaşım yapan Akalay, büyük üzüntü yaşadığını dile getirerek, "Değerli ve sevgili halam Arzu Akalay Ernak'ı kaybettik. Çok erken yaşta aramızdan ayrılan bu güzel kadına hayatıma tüm kattıkları için teşekkür ediyorum. Huzurla uyu" ifadelerini kullandı.

TAKİPÇİLERİNDEN DESTEK MESAJLARI

Kariyeri kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelen Birce Akalay'ın bu paylaşımına çok sayıda takipçisi ve ünlü isimden başsağlığı mesajı geldi. Oyuncunun sevenleri, üzüntüsünü paylaştıklarını dile getirdi.