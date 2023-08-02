Ünlü Oyuncu Asuman Dabak, Ayayorgi Koyunda Jet-Ski Şovu Yaptı
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Fit formuyla dikkat çeken ünlü oyuncu Asuman Dabak, Ayayorgi koyunda jet-ski yaparken görüntülendi. Dabak'ın yeni sezonda sürpriz bir projeyle ekranda olacağı öğrenildi.
Fit formuyla dikkat çeken ünlü oyuncu, önceki gün Ayayorgi koyunda görüntülendi. Her mevsim heyecan dolu ekstrem sporlar yapmasıyla tanınan Dabak; bu sefer jet-skiyle adeta şov yaptı.
Bir hayli keyifli olduğu görünen sanatçının yeni sezonda da sürpriz bir projeyle ekranda olacağı öğrenildi.
Kaynak: Magazinkolik / Magazin