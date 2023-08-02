Ünlü Oyuncu Asuman Dabak, Ayayorgi Koyunda Jet-Ski Şovu Yaptı

Fit formuyla dikkat çeken ünlü oyuncu, önceki gün Ayayorgi koyunda görüntülendi. Her mevsim heyecan dolu ekstrem sporlar yapmasıyla tanınan Dabak; bu sefer jet-skiyle adeta şov yaptı.

Bir hayli keyifli olduğu görünen sanatçının yeni sezonda da sürpriz bir projeyle ekranda olacağı öğrenildi.