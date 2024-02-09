Ünlü Oyuncu Ali Sürmeli'nin Hesabı Hacklendi
Ünlü oyuncu Ali Sürmeli'nin hesabı hacker'lar tarafından ele geçirildi. Hesaptan yapılan paylaşımlar ve MASAK ile narkotik suçlarla mücadele şubesi eklenmesi dikkat çekti. Mağduriyetin önlenmesi için Bilişim Suçları Polisine başvuruldu.
DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü oyuncu Ali Sürmeli'nin hesabı hacklendi. Hacker'lar tarafından ele geçirilen ünlü oyuncunun hesabından çeşitli paylaşımlar yapılırken, MASAK ve narkotik suçlarla mücadele şubesi eklenmesi ise gözlerden kaçmadı.
Hesaptan "Arkadaşlar bu akşam 20: 00 size önemli günahlarımı itiraf etmeye karar verdim. Çünkü bu suçluluk duygularımla yaşamak beni kirletiyor ve başıma gelen herşeyi hakettim. Ben çünkü çok insanın günahına girdim " yapılması ise dikkat çekti.
BİLİŞİM SUÇLARI POLİSİNE BAŞVURDU
Konuyla ilgili olarak ünlü oyuncunun mağduriyet yaşanmaması için durumu Bilişim suçları polisine bildirdiği ve gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.