Ünlü Oyuncu Abidin Yerebakan, Kurtlar Vadisi'ne Nasıl Dahil Olduğunu Anlattı

Kurtlar Vadisi'nin yanı sıra Kolpaçino filmindeki rolüyle de hafızalara kazınan ünlü oyuncu Abidin Yerebakan, Haberler.com YouTube kanalına konuk oldu.

DİZİDE KULLANILACAK SİLAHLARIN İTHALİ İÇİN ARAMIŞLAR

Rize'de çalıştığı sırada gazeteci Ömer Lütfi Mete'nin kendisini aradığını hatırlatarak sözlerine başlayan Yerebakan, "' Kurtlar Vadisi dizisine başlayacağız, bir kumarhanenin taranacağı sahne var. Orada kullanmamız gereken silahlar var. Otomatik atabilen tüfek ama kurusıkı atacak.' dedi, ben de 'Yaparız ağabey' dedim. O zaman da kurusıkı tüfeklerin ithali yasak. Süreç çok uzun olacağı için işlerini göremedim."

"RACİ ŞAŞMAZ ARADI BENİ..."

"Sonra Raci Şaşmaz aradı beni, 'Bizim için uğraştınız, biz de size hatıra kalsın diye birkaç bölüm yazalım' dedi. 'Mutlu olurum' dedim. Geldim buraya, bir türlü çağırmıyorlar. Çalıştığım yerden izin aldım. Sürekli sıkıştırıyorum, arıyorum. Ondan sonra aradılar beni. Sinegraf'a geldim. Bana senaryoyu verdiler. Öyle başladık Kurtlar Vadisi'ne." sözleriyle diziye dahil olma hikayesini anlattı.