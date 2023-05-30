Ünlü modifiyeci, hız denemesi yaparken gerçekleştirdiği kazayı anbean kaydetti

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde otomobiliyle hız denemesi yapan sosyal medya fenomeni Ünal Turan ve yanında oturan nişanlısı şarkıcı Ceylan Koynat kaza yaptı. Otomobilden içinden cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kazada can kaybı yaşanmazken 14 milyon liralık Ferrari marka araç kullanılamaz hale geldi.

Yaptığı araç modifiyeleriyle sosyal medyada fenomen olan Ünal Turan, nişanlısı şarkıcı Ceylan Koynat ile dün gece saatlerinde Cebeci Tüneli'nde otomobille hız denemesi yaparlarken aracın lastiği patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Turan kaza yaptı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kazada Ünal Turan ve Ceylan Koynat yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.Turan kendisinin ve nişanlısının sağlık durumunun iyi olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.