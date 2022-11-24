Ünlü Modele Takside Büyük Şok!

Ünlü model Deniz Sarı ve bir arkadaşı taksici tarafından rehin alındı. İddialara göre genç model ve arkadaşı Beşiktaş'tan Dikilitaş'taki evine gitmek için taksiye bindi. Alkollü sürücü iki genç kadına dehşeti yaşattı. İşte soruşturma açılan olayın bomba detayları...

26 yaşındaki model Deniz Sarı ve arkadaşı Sıla Özer takside dehşeti yaşadı. 2 Ekim günü Beşiktaş'ta bir mekanda eğlenen ve akşam 11 gibi Beşiktaş'tan Dikilitaş'taki evine gitmek için bir taksiye binen iki genç kadın korkunç şeyler yaşadı. Gideceği mesafe kısa olduğu için taksici iddiaya göre iki arkadaşa ters davranmaya ve söylenmeye başladı.

ARAÇTAN İNDİRMEK İSTEDİ

İddiaya göre taksici araç içinde plastik poşet içinde olan şişeden bir şey içerken, iki arkadaşı Dikilitaş parkı yakınlarında araçtan indirmek istedi.

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; iki arkadaş, saatin geç olduğunu ve kapının önüne kadar taksiyle gitmek istediklerini bunun için taksicinin sokağa girmesini söylediğinde, 'Beni ara sokaklara sokmayın' yanıtını aldı.

TAKSİDE ARBEDE ÇIKTI

Taraflar arasında iniş yeri nedeniyle başlayan tartışma sırasında yine iddiaya göre taksici, "Sizi Mecidiyeköy'e kadar götüreyim de görün siz" diyerek gaza bastı.

Panikleyen Sarı ve arkadaşı bağırarak taksiciye durması gerektiğini söylediğinde ise, taraflar arasında arbede çıktı.

Araç içinde çığlık atarak yardım isteyen iki arkadaşa, çevredeki araç sürücüleri yardım etti. Ünlü model çevredekilere, taksicinin alkollü olduğunu söylediğinde ise taksici ünlü model ve arkadaşının para vermediğini söyledi.

Ünlü model, taksicinin parasını verdi ve polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

"BEN SUÇSUZUM"

Taksinin plakasından araç sürücüsü Fikret S. tespit edildi. İddiaları reddeden sürücü, olay sırasında alkollü olmadığını, Sarı ve arkadaşından sokağın başında inmelerini rica ettiğini söyleyen Fikret Ç, 'Beni tehdit etmeye başladılar. Ben ilerlemeye devam ettim. Parayı yüzüme fırlatıp indiler. Ben suçsuzum' dedi.