Ünlü manken Tuğba Özay'dan Cumhuriyet Bayramı açıklaması
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Ünlü manken Tuğba Özay, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının iptal edileceği haberlerine tepki göstererek, Cumhuriyetin önemine vurgu yaptı.
Ünlü manken " Orta Doğunun halini gördükten sonra, Cumhuriyet Bayramını daha coşkuyla kutlayacağımıza iptal etmeye çalışıyorlar. Yaşasın Cumhuriyet " dedi.
DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü manken Tuğba Özay Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının iptal edileceği haberlerine sert çıktı.
Özay,böylesi günlerden geçerken Cumhuriyetin önemine vurgu yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi.
"-Ortadoğunun halini gördükten sonra, Cumhuriyet Bayramını daha coşkuyla kutlayacağımıza iptal etmeye çalışıyorlar. Yaşasın Cumhuriyet!"
Ünlü ismin paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Kaynak: Magazinkolik / Magazin