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Ünlü manken Tuğba Özay'dan Cumhuriyet Bayramı açıklaması

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Ünlü manken Tuğba Özay, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının iptal edileceği haberlerine tepki göstererek, Cumhuriyetin önemine vurgu yaptı.

Ünlü manken " Orta Doğunun halini gördükten sonra, Cumhuriyet Bayramını daha coşkuyla kutlayacağımıza iptal etmeye çalışıyorlar. Yaşasın Cumhuriyet " dedi.

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DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü manken Tuğba Özay Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının iptal edileceği haberlerine sert çıktı.

Özay,böylesi günlerden geçerken Cumhuriyetin önemine vurgu yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

"-Ortadoğunun halini gördükten sonra, Cumhuriyet Bayramını daha coşkuyla kutlayacağımıza iptal etmeye çalışıyorlar. Yaşasın Cumhuriyet!"

Ünlü ismin paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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