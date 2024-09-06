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Ünlü manken Didem Soydan, üstsüz poz verdi

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Zaman zaman yayınladığı müstehcen fotoğraflarıyla adından söz ettiren Didem Soydan, bir çekim esnasında göğüslerini elleriyle kapatarak poz verdi.

Düzgün fiziği ve açıklamalarıyla zaman zaman gündeme gelen ünlü manken Didem Soydan, sosyal medya hesabından verdiği müstehcen pozla dikkatleri bir kez daha üstüne çekti.

Daha önce de birkaç kez üstsüz pozlar veren Didem Soydan, bir çekim için kamera karşısına geçti. Çekim için yüzüne makyajla yara izleri verilen Didem Soydan, sette göğüs uçlarını elleriyle kapatarak poz verdi. Ünlü isim, cesur pozunu 721 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi. Soydan'ın paylaşımına ilk beğeni geçtiğimiz günlerde üstsüz poz veren Şeyma Subaşı'dan geldi.

Ünlü manken Didem Soydan, üstsüz poz verdi

Ünlü manken Didem Soydan, üstsüz poz verdi

Ünlü manken Didem Soydan, üstsüz poz verdi

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

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Yorumlar (11)

Fatih Sultan:

İnsan neden kendini bu duruma düşürür anlamıyor.

44
1
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ARSLANOĞLU Hakan:

Zaten devamlı veriyorlar.

16
1
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hüseyin akgül:

eeee aklı ve kabiliyetleri ile bir yere gelemeyenlerin bedenlerini nasıl kullandıkları adlı çalışma bu olsa gerek

8
1
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Demir Acer:

Transgender mi bu

5
2
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YCLKTS null:

Bu bedenin ruhuna sorarlar. Sana asıl bir yaratık vasfı verdik bir de emanet verdik sen nasıl kullandın. Ama parmaklarımla ucunu kapattım dersin.

4
2
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ciziri :

küçük düşürücü bir durum .et parçası sonuçta

4
2
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1gerceklerinsesi:

Bidiesem seviyor olmalı. Mazoşist ve sub bir karakter

3
2
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Kerim Köroğlu:

KAMYON MOTORU İNDİRDİ SANKİ NERDE YAĞLANDI BU

3
0
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Kadir Kurt:

Cesurluk... Sizce cesurluk buysa yazık...

0
0
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