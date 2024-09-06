Ünlü manken Didem Soydan, üstsüz poz verdi

Düzgün fiziği ve açıklamalarıyla zaman zaman gündeme gelen ünlü manken Didem Soydan, sosyal medya hesabından verdiği müstehcen pozla dikkatleri bir kez daha üstüne çekti.

Daha önce de birkaç kez üstsüz pozlar veren Didem Soydan, bir çekim için kamera karşısına geçti. Çekim için yüzüne makyajla yara izleri verilen Didem Soydan, sette göğüs uçlarını elleriyle kapatarak poz verdi. Ünlü isim, cesur pozunu 721 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi. Soydan'ın paylaşımına ilk beğeni geçtiğimiz günlerde üstsüz poz veren Şeyma Subaşı'dan geldi.