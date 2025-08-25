Ünlü komedyen Mesut Süre hakkında 'taciz' suçlaması

Ünlü komedyen ve radyo programcısı Mesut Süre hakkında, çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. Genç bir kadın, yıllarca önce üniversitede öğrenciyken Süre'nin tacizine uğradığını öne sürdü.

MESUT SÜRE HAKKINDA "TACİZ" İDDİASI

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan kadın, bir staj programı için çay bahçesinde görüştüğü Süre'nin yemek yeme bahanesiyle evine davet ettiğini, burada ünlü komedyenin tacizine uğradığını iddia etti.

Genç kadın paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Üniversitedeyken bir dergi çıkarıyorduk. Bu dergide alternatif komedi üzerine 'az ünlü' komedyenlerle bir söyleşi yapmak istedik. Bu vasıtayla o dönem radyo programcılığı yapan ve küçük kulüplerde sahne alan Mesut Süre ile tanıştık. Bir süre sonra Mesut Süre bir staj programıyla ilgili görüşmek üzere benimle iletişime geçti. Bu görüşmeyi Beşiktaş'ta bir çay bahçesinde yaptık.

"EVDE YEMEK YEMEYE DAVET ETTİ"

Daha sonra acıktığını söyledi, 'Yemek yiyelim' dedi. Kabul ettim. 'Dışarıda para harcamayalım evde çok güzel yemek var bizde yiyelim' dedi. Yine kabul ettim. (Henüz Türkiye'nin bu kadar korkunç olmadığı dönemlerdi, bir sakınca görmemiştim. Bu açıklamayı yapma gereği duymak bile beni yaralıyor.) Mesut Süre'nin Beşiktaş'taki evine gittik, yemeğimizi yedik. Artık gitme vakti geldiğinde beni kolumdan tutup koltuğa yatırdı.

"KARŞI KOYMAK İÇİN TÜM GÜCÜMÜ KULLANDIM"

Üzerime çıktı. Öpmeye çalıştı. Bu arada ben 1.60 boyunda biriyim. Mesut Süre bildiğim kadarıyla 2 metrenin üzerinde. Güçlükle altından çıkabildim. Karşı koymak için tüm gücümü kullandım. Derhal evden çıktım ve bir daha kendisiyle görüşmedim.

Kendisi çok seviliyor. Cinsiyetçilik yapmayan, beyefendi komedyen diye anılıyor. Ayrıca ben şahsın evindeydim. Muhtemelen ya iftira attığım ya kuyruk salladığım söylenecek.

"O YEMEĞİ UNUTAMIYORUM"

İspatlayabileceğim bir durum da yok. Şahsın beni davet ettiği eski mesajlarını da aradım ancak olayın üzerinden 13 sene gibi bir süre geçtiği için herhangi bir mesaj yok. Tek gösterebileceğim şey, dergideki makale. Ve tek verebileceğim detay yediğimiz yemeğin ıspanak olması. O yemeği unutamıyorum."