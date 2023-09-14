Ünlü isimlerden Halil Konakcı'ya tepki

Cumhuriyeti hedef alan tartışmalı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Halil Konakcı'ya son açıklamaları nedeniyle ünlü isimlerden tepki yağıyor.

Mustafa Sandal'ın ardından ünlü şarkıcı Yeşim Salkım da Konakcı'ya tepki gösteren isimler arasında yer aldı.

Konakcı'nın "Bu ülkede acilen Müslüman ve kafir tanımının yapılması lazım. Bir kişi, şeriata sövüyor ve şeriatı istemiyorsa o kişi kafirdir. Bu kadar basit" şeklindeki sözlerine yönelik olarak Salkım, şunları söyledi:

Bilmem anlatabildim mi ' Biz kafir değiliz Halil Konakçı ama sen gördüğüm en iyi provakasyoncusun pic.twitter.com/oMgzKRARB0

— Yesim Salkım (@yesimsalkim) September 13, 2023

"Halil Konakçı mısın nesin... Saygısızlık yapmamak için elimizden gelen bütün gayret ve çabayı sarfettik ama Türkçen yok galiba anlamıyorsun.

Bak güzel kardeşim burası Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu laik Türkiye Cumhuriyeti. Sana kimse dinini yaşama, namazını kılma, orucunu tutma, başını kapatma demiyor.

Ama söz konusu bizim kafirliğimizse yok efendim 17-18 yaşındaki kızların bacaklarıysa özellikle bizim milli sporcularımızın bize bu kadar güzel bir başarı yaşatmış o gencecik kadınların yok bacakları yok şortları diye başlarsan orada tepemizin tasını attırırsın.

O aklını bir başına topla. İbadetini de adam gibi yap insanın canını sıkma! Hele de bizim gibi kadınların hiç canını sıkma. Bakmayacaksın kardeşim. Nefsine hakim olacaksın. Sana o kitabı o yüzden göndermişler.

Sen okuduğun kitabı da mı anlamadın' Türkçe oku, belki daha iyi anlarsın. Arapça çalışmıyor demek ki kafa. Bir harf değiştiğinde bile çok şey değişiyor.

Bilerek mi yapıyorsunuz, provokatör mü tuttular sizi bilmiyorum ama. Tüm Türkiye'deki benim gibi kadınların burasında artık! Bilmem anlatabiliyor muyum? Hadi önünüzden yiyin!"

"SENİ GİDİ ŞARLATAN KILIKLI PROVOKATÖR"

Mustafa Sandal, dün sosyal medya hesabından Konakcı'nın yaptığı açıklamalara şu sözlerle tepki gösterdi:

Şimdide kafir olduk öylemi: )

Seni gidi şarlatan kılıklı provokatör.

Burası Atatürk ve silah arkadaşlarının kan dökerek kurduğu Laik Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Bugün, yarın ve ilelebette öyle kalacaktır. Hadi koçum başka kapıya, yemezler! pic.twitter.com/oh7d652jOE

— Mustafa Sandal (@mustinetnet) September 13, 2023

"Şimdide kafir olduk öyle mi: ) Seni gidi şarlatan kılıklı provokatör. Burası Atatürk ve silah arkadaşlarının kan dökerek kurduğu laik Türkiye Cumhuriyeti devletidir.

Bugün, yarın ve ilelebet de öyle kalacaktır. Hadi koçum başka kapıya, yemezler!"