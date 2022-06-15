Ekranlara Döneceğini Müjdeledi

Kötü Haber Geldi! Arif Hür Açıkladı Ünlü İsimler Musa Eroğlu İçin Buluştu Türk Halk Müziği'nin duayenlerinden Musa Eroğlu için hazırlanan 'Gelenekten Geleceğe Musa Eroğlu ile Bir Asır' projesinin ikincisi de ünlü isimleri buluşturdu. "Gelenekten kopmadan, gelecekten korkmadan" sloganıyla başlatılan "Gelenekten Geleceğe Musa Eroğlu ile Bir Asır" projesinin 2.'si Özdemir Müzik etiketiyle yayınlandı. Albümde Funda Arar'dan Deniz Seki'ye, Rafet El Roman'dan Vedat Sakman'a, Hakan Altun'dan Leman Sam'a, Mehmet Erdem'den Tan Taşçı'ya 21 sanatçı Musa Eroğlu ile özdeşleşen türküleri seslendirdi. İlk etapta Deniz Seki'nin seslendirdiği Beni Derde Salan Gelsin, Selçuk Balcı&Musa Eroğlu'nun birlikte seslendirdiği Hey Erenler ve Eli Türkoğlu'nun seslendirdi Yine Karlar Yağdı Gönül Dağıma'ya klip çekildi. MUSA EROĞLU İLE BİR ASIR CD 1 ESERLER SANATÇI ADI ARANJÖR 1 TURNALARIN GÖÇÜ MEHMET ERDEM SELİM ÇALDIRAN 2 FELEK ÇAKMAĞINI ÜSTÜME ÇAKTI BURCU GÜNEŞ LEVENT GÜNEŞ 3 HEY ERENLER SELÇUK BALCI &MUSA EROĞLU AHMET ÖZGÜL 4 HALİL İBRAHİM HAKAN ALTUN SEZGİN GEZGİN 5 YÜRÜ BRE YALAN DÜNYA KUBAT FEBYO TAŞEL 6 BENİ DERDE SALAN GELSİN DENİZ SEKİ SELİM ÇALDIRAN 7 YİNE KARLAR YAĞDI GÖNÜL DAĞIMA ELİ TÜRKOĞLU DİJİTAL MEYDAN 8 HARMANA SERDİLER LEMAN SAM AHMET ÖZGÜL 9 YARE SÖYLEME HÜSEYİN TURAN AHMET ÖZGÜL 10 NEM KALDI NİRAN ÜNSAL SELİM ÇALDIRAN 11 YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR TAN TAŞÇI SEZGİN GEZGİN 12 TELLİ TURNAM RAFET EL ROMAN RAFET EL ROMAN 13 YARE SÖYLEME FUNDA ARAR FEBYO TAŞEL 14 FİRARİ BORA DURAN BORA DURAN&HASAN UMUT ÖNDER 15 CANDAN İLERİ İNTİZAR SELİM ÇALDIRAN 16 TÜRKÜLERİM YARIM KALDI SECCAD MEHMEDİ SELİM ÇALDIRAN 17 KALDIR NİKABINI ZARA SELİM ÇALDIRAN 18 BAŞIMDA BİR SEVDA DÖNER VEDAT SAKMAN AHMET ÖZGÜL 19 GİTME TURNAM AHSEN ALMAZ SEMİH GÖNDER 20 ZAMANSIZ YAĞMUR YUSUF GÜNEY YUSUF GÜNEY 21 OMUZUMDA SEVDA YÜKÜ AYSEL AYDOĞAN SELİM ÇALDIRAN Snob Magazin / Magazin Selçuk Balcı Mehmet Erdem Hakan Altun Musa Eroğlu Magazin Haberler

Haberler ›› Magazin ›› Ünlü İsimler Musa Eroğlu İçin Buluştu - Haberler

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.