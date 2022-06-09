Ünlü iş insanı Abdullah Taşkın lüks siteyi karıştırdı! Balkona çıkıp 3 şarjör boşalttı - Haberler

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Ünlü iş insanı Abdullah Taşkın lüks siteyi karıştırdı! Balkona çıkıp 3 şarjör boşalttı

Haberler.com - Magazin
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Sosyeteden Reyhan Göksun ile evli olan ünlü iş insanı Abdullah Taşkın, Yeniköy'deki lüks sitesinde evinin balkonuna çıkarak havaya ateş açtı. Toplam 3 şarjör boşaltan Taşkın, polisler tarafından karakola götürülerek serbest bırakıldı.

Ünlü iş insanı Abdullah Taşkın, Yeniköy'deki lüks sitesinde olay çıkarttı. Sosyeteden Reyhan Göksun ile 2015'ten beri evli olan Taşkın, evinin balkonuna çıkarak havaya ateş açmaya başlayıp tam 3 şarjör boşalttı.

Ünlü iş insanı Abdullah Taşkın lüks siteyi karıştırdı! Balkona çıkıp 3 şarjör boşalttı

SERBEST BIRAKILDI

Paniğe kapılan komşuların ihbarıyla siteye polis ekipleri geldi. Ancak karakola götürülen Taşkın, bir süre sonra serbest bırakıldı. Adına kayıtlı ruhsatlı silahı bulunan Taşkın'ın ateş açtığı silahla ilgili boş kovan çalışması yapılamadı, görgü tanığı da çıkmadı.

Ünlü iş insanı Abdullah Taşkın lüks siteyi karıştırdı! Balkona çıkıp 3 şarjör boşalttı

İLK VUKUATI DEĞİLMİŞ

Öte yandan bu olayın Abdullah Taşkın'ın sitedeki ilk vukuatı olamadığı ortaya çıktı. Taşkın, daha önce de site güvenliğini tartaklayarak için karakolluk olduğu öğrenildi.

Haberler.com - Magazin

Abdullah Taşkın 3. Sayfa Magazin Haberler

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