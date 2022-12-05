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Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu dede oldu! İşte torununa verdiği isim

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Geçtiğimiz yıl oğlu Mustafa Hatipoğlu'nu evlendiren Nihat Hatipoğlu bugün dedelik sevinci yaşadı. Ünlü ilahiyatçının torununa Zeynep ismini verdiği öğrenildi.

Televizyonda özellikle Ramazan aylarında yaptığı programla milyonlarca kişiye ulaşan ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu dede, eşi Emel Hatipoğlu ise babaanne olmanın mutluluğunu yaşadı. 3 oğlu olduğu bilinen Hatipoğlu'nun kız torununa Zeynep ismini verdiği öğrenildi. Bebeğin ve annenin durumunun iyi olması ise Hatipoğlu ailesini ayrıca sevindirdi.

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu dede oldu! İşte torununa verdiği isim

HATİPOĞLU AİLESİNİN İLK TORUNU

Dünyaya gelen Zeynep bebeğin Hatipoğlu ailesinin ilk torunu olması da ayrı bir mutluluğa neden oldu. Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Mustafa Hatipoğlu, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen törende dünyaevine girmişti. Mustafa Hatipoğlu'nun doktor olduğu biliniyor.

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu dede oldu! İşte torununa verdiği isim

NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR?

Diyarbakır'da 11 Mayıs 1955 tarihinde dünyaya gelen Nihat Hatipoğlu, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamladı. Nihat Hatipoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır. Nihat Hatipoğlu'nun eşi Emel Hatipoğlu'dur. Nihat Hatipoğlu'nun Said, Mustafa ve Osman adında üç oğlu vardır.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Magazin

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