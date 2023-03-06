Ünlü haber spikeri Kasie Hunt, hastaneye yetişemeyince bebeğini banyoda dünyaya getirdi

Hamile olan CNN haber sunucusu Kasie Hunt, çocuğunu sezaryan ile dünyaya getirme planları yaparken, akşam evde eşi Matthew Mario Rivera ile oturduğu sırada bir anda doğum sancıları tuttu. Hunt, kocasının yardımı ile evinin bayosunda bebeğini dünyaya getirdi.

Kasie Hunt, Instagram'da yaptığı açıklamada kocasının yardımı ile kızını dünyaya getirdiğini, kızının doğumu için planlarının olduğunu ancak kızının beklenmedik bir şekilde dünyaya geldiğini söyledi. Hunt, bu durumun kendilerini şaşırttığını söyledi.

DOĞUM ANLARINI PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından o anlara ait fotoğrafları paylaşan Kasie Hunt şu notu düştü: "Kızımız Gray Hunt Rivera'yı tanıtmaktan heyecan duyuyoruz. Doğum sancılarım başladıktan 13 dakika sonra sağlık görevlilerini aramaya zamanımız olmadan, sezaryan planımızdan 24 saat önce babasının yardımı ile dünyaya geldi. Ağabey Mars bundan daha fazla gurur duyamaz ve biz dört kişilik bir aile olarak hayat için daha fazla heyecanlanamazdık."