Üye Girişi
Haberler

Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti

Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk basınının usta isimlerinden Güneri Cıvaoğlu tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti. 85 yaşındaki Cıvaoğlu, haftalar önce İstanbul'un ünlü restoranlarından birinde düşerek başını yere çarpmış ve hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı.

İstanbul'un ünlü restoranlarından birinde dengesini kaybederek düşen ve başını çarpan ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu, hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı. 85 yaşındaki Cıvaoğlu tedavi gördüğü hastanede bu sabaha karşı hayatını kaybetti.

GÜNERİ CIVAOĞLU KİMDİR?

30 Temmuz 1939'da Ankara'da dünyaya gelen Güneri Cıvaoğlu, gazeteci, avukat, haber ve televizyon sunucusu görevlerini başarıyla gerçekleştirdi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenciyken çalışmaya başlayan Cıvaoğlu, Akis dergisi ve Yeni İstanbul gazetesinde muhabir olarak gazeteciliğe adım attı.

MİLLİYET GAZETESİNİN BAŞYAZARIYDI

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun kuruluş sürecinde sabah haberlerini hazırlayan ekipte yer aldı. Strasbourg Üniversitesi'nde bir süre ekonomi okudu. Tercüman gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Güneş gazetesinin ortakları arasındaydı ve uzun süre genel yayın yönetmenliğini de bizzat yürüttü. 1986-1996 yılları arası Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yaptı, Show TV'de yöneticilik yaptı. 1996'dan beri Milliyet gazetesinin başyazarıydı. Kanal D'de ana haber bülteninin sunuculuğunu yaptı. Aynı kanalda 'Durum' başlıklı televizyon programını sunan Cıvaoğlu 'Şeffaf Oda' programı ile başka kanallarda da devam etti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Magazin

Güneri Cıvaoğlu İstanbul Magazin Güncel

İsrail kara harekatına başladı! Lübnan ordusu geri çekildi

İsrail kara harekatına başladı! Lübnan ordusu geri çekildi

 Korkulan oldu! İşte tüm dünyanın dikkatini çevirdiği Lübnan'dan ilk görüntüler

İşte tüm dünyanın dikkatini çevirdiği Lübnan'dan ilk görüntüler

 Lübnan'a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam'ı da vurdu! Art arda patlamalar yaşandı

Lübnan'a harekat devam ederken başka bir ülkeyi daha vurdular
Kara kış şimdiden etkisini gösteriyor! Üç şehrimizde eğitime ara

Kara kış şimdiden etkisini gösteriyor! Üç şehrimizde eğitime ara
500

Yorumlar (5)

Şükrü İpek:

Ateşi bol olsun

3
9
yanıtYanıtla
Özgür Ekinci:

Allah rahmet eylesin

3
1
yanıtYanıtla
Damla Sengul:

İyi insandı. Devri daim olsun.

2
1
yanıtYanıtla
suskun çocuk null:

RABB'im tahsilatini affetsin

1
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bugün hava yağmurlu mu? Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava yağmurlu mu? Bu hafta yağmur yağacak mı? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 1 Ekim Salı günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Kayseri hava durumu 1 Ekim | Bugün Kayseri'de hava nasıl olacak? Bursa hava durumu 1 Ekim | Bugün Bursa'da hava nasıl olacak? Bursa bugün kaç derece soğuk? Ankara hava durumu 1 Ekim | Bugün Ankara'da hava nasıl olacak? Kadir Ezildi'nin nişanlısı kim, Gamze Türkmen kimdir? Lübnan'da ne oluyor? Lübnan'da savaş mı çıktı, ölen var mı, kaç kişi öldü? Sur Belediyespor 12 Bingöl Spor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Sur Belediyespor 12 Bingöl Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sur Belediyesp Erganispor Diyarbakırspor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Erganispor Diyarbakırspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Erganispor Diyarbakırspor Bitlis Özgüzelderespor Kurtalan Spor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Bitlis Özgüzelderespor Kurtalan Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bitl Vangölü SK Doğubayazıt FSK CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Vangölü SK Doğubayazıt FSK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Vangölü SK Doğubayazıt F
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });