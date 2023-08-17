Ünlü Barbie Filmi Cezayir'de Yasaklandı

Yayımlandığı günden itibaren izleyici tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan ve edindiği popülariteyi hala korumaya devam eden ünlü Barbie filmi, Cezayir'de yayın yasağıyla karşı karşıya kaldı. Barbie'nin gerçek hayattaki maceralarını beyaz perdeye taşıyan popüler film, eşcinselliğe çanak tuttuğu ve batı kültürüne özendirdiği gerekçesiyle yasaklandı.

Yayımlandığı günden itibaren izleyici tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan ve edindiği popülariteyi hala korumaya devam eden ünlü Barbie filmi, ne yazık ki büyük bir yaptırımla karşı karşıya. Açıklamalara göre ünlü filme yayın yasağı uygulanacak. İşte detaylar

Barbie, "kültürel ve dini sebepler" bahane gösterilerek yasaklandı!

Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrollerini paylaştığı ünlü Barbie filmi, yapılan resmi açıklamalarla birlikte Cezayir genelinde tamamıyla yasaklandı. Yasaklanmasında dini ve kültürel değerlerin korunmasının amaçlandığını ifade eden yetkili merciler, büyük bir tepkiyle karşı karşıya kaldı.

Yapılan açıklamalara göre Barbie'nin gerçek hayattaki maceralarını beyaz perdeye taşıyan popüler film, "eşcinselliğe çanak tuttuğu" ve "batı kültürüne özendirdiği" için söz konusu yaptırım ile karşı karşıya kaldı.

Yayımlandığı günden beri dünya genelinde birçok kesimin ilgisini çekmeyi başaran ve 1 milyar doları aşkın hasılatıyla rekordan rekora koşan filmin bu şekilde gündeme geliyor olması, tüm dünyanın dikkatini çekti.

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Alınan yaptırım kararı, birçok kişiden şiddetli tepkiler toplarken birçok kişinin de desteğini topladı. Halkı ikiye bölen tartışmalar, Cezayir hükumetinin modern dünyaya ve modern dünyanın sunduğu ürünlere karşı bakış açısının ne kadar "çağ dışı" olduğunu gözler önüne serer nitelikte.

Peki, sizler bu konuyla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Sizce söz konusu film niçin rahatsız edici bulunmuş olabilir? Konuyla ilgili görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.