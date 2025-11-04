Haberler

Ümit Besen, Engelli Hayranını Ziyaret Etti

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Aydın'a gelen ünlü sanatçı Ümit Besen, Köşk ilçesinde engelli hayranı Ömer Hızlı'yı ziyaret ederek gönlünü aldı. Hayranı, Besen'in nezaketine teşekkür etti.

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında konser için Aydın'a gelen ünlü sanatçı Ümit Besen, Köşk ilçesinde engelli hayranını ziyaret ederek gönlünü aldı.

Sanatçı Ümit Besen'i çok sevdiğini belirten ve engelinden dolayı tekerlekli sandalye ile dolaşabilen Ömer Hızlı, Ümit Besen'i nezaketinden dolayı teşekkür etti. Ümit Besen'in Köşk'te halk konseri vereceğini duyunca çok mutlu olduğunu belirten Ömer Hızlı, "Eserlerini dinlediğim ve sevdiğim bir sanatçı. Kendisi ile fotoğraf çektirmek istedim. Konser öncesi yanıma gelip gönlümü aldı. Hatıra fotoğrafı çektirdik. Nezaketinden ve mütevazılığından dolayı kendisine teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
