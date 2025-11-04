Ümit Besen, Engelli Hayranını Ziyaret Etti

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında konser için Aydın'a gelen ünlü sanatçı Ümit Besen, Köşk ilçesinde engelli hayranını ziyaret ederek gönlünü aldı.

Sanatçı Ümit Besen'i çok sevdiğini belirten ve engelinden dolayı tekerlekli sandalye ile dolaşabilen Ömer Hızlı, Ümit Besen'i nezaketinden dolayı teşekkür etti. Ümit Besen'in Köşk'te halk konseri vereceğini duyunca çok mutlu olduğunu belirten Ömer Hızlı, "Eserlerini dinlediğim ve sevdiğim bir sanatçı. Kendisi ile fotoğraf çektirmek istedim. Konser öncesi yanıma gelip gönlümü aldı. Hatıra fotoğrafı çektirdik. Nezaketinden ve mütevazılığından dolayı kendisine teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN