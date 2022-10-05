Ülkemiz onu 'Benim Adım Cafer' repliğiyle tanıdı! Yıllar sonra ortaya çıktı, hem de çocuğu var

Türkiye, bundan tam 11 yıl önce çektiği video ile sosyal medyaya damga vuran Cafer'i konuşmuştu. Yıllar sonra yeniden ortaya çıkan Cafer 'in evlenip çocuğa karışması şaşkınlık yarattı.

11 yıl önce çektiği video ile bir anda Türkiye'nin en çok konuşulan ismi olmayı başaran Yenimahalleli Cafer, yıllar aradan sonra yeniden gündemde.

"BENİM ADIM CAFER, BOYUM 1.10"

O dönem çektiği videoda, "Benim adım Cafer. Boyum 1.10. Kilom 25. Gözlerimin rengini bilmiyorum. Ciguli'yi dinlemeyi severim. En sevdiğim yazar manapınarından Hasibe'nin Ahmet" sözleriyle viral olan Cafer'in son hali şaşkınlık yarattı.

EVLENDİ, ÇOCUĞU OLDU

Cafer'in dünyaevine girdiği ve bir çocuğunun olduğu öğrenildi. Sosyal medya kullanıcıları, Cafer 'in son halini tanımakta güçlük çekti.

İşte Cafer'in son hali:







