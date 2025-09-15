Haberler

İntihar mı etti? Ufuk Özkan hakkında korkutan iddia

İntihar mı etti? Ufuk Özkan hakkında korkutan iddia
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Geniş Aile" dizisindeki Cevahir rolüyle damga vuran ünlü oyuncu Ufuk Özkan, Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulundu. Son dönemde karaciğer yetmezliği tedavisi gören ve eski eşiyle yaşadığı nafaka krizinde "Kiramı bile zor ödüyorum" diyerek isyan eden Özkan, yakınlarının ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Geniş Aile dizisindeki "Cevahir" rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Ufuk Özkan, iddialara göre Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine hastaneye kaldırılan Özkan'ın tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SAĞLIK SORUNLARI VE NAFAKA KRİZİ GÜNDEMDEYDİ

Son yıllarda karaciğer yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren 48 yaşındaki oyuncu, zaman zaman tedavi süreçleriyle gündeme gelmişti. Özkan ayrıca eski eşiyle yaşadığı nafaka anlaşmazlığı sırasında "Kiramı bile zor ödüyorum" sözleriyle dikkat çekmiş, yaşadığı maddi sıkıntıları kamuoyuna açıkça dile getirmişti.

HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Ekol TV muhabiri Dilara Şahin'in özel haberine göre Özkan'ın Beşiktaş'ta bulunan evinde intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü. Yakınlarının zamanında müdahalesiyle hastaneye kaldırılan Özkan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı, durumunun iyiye gittiği aktarıldı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Çarşaflı bir kadın, etek giyen genç kız ile tartıştı: Evin nerede, gel gidelim

Etek giyen genç kız ile böyle tartıştı: Evin nerede, gel gidelim
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

bu da bir şans kader yani yaşam bu kadar ince bir çizgi işte yaşamı bin yıl zannedenlere drs olsun bu konular her şey bir varmış bir yokmuş ne demiş mevlana güzelliğe güvenme bir sivilce yeter malına güvenme bir kıvılcım yeter

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasann hasann:

Allah yardımcısı olsun

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Et denince akla gelen kentte skandal! 1,5 ton et imha edildi

Et denince akla gelen kentte skandal! Ahırda bulundu, tam 1,5 ton
Banka kartını arkadaşına verdi, hakkında 10 ayrı dava açıldı

Kartını arkadaşına verdi, hayatı kabusa döndü! 100 yıl hapsi isteniyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.