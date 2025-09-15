İntihar mı etti? Ufuk Özkan hakkında korkutan iddia

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Geniş Aile dizisindeki "Cevahir" rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Ufuk Özkan, iddialara göre Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine hastaneye kaldırılan Özkan'ın tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SAĞLIK SORUNLARI VE NAFAKA KRİZİ GÜNDEMDEYDİ

Son yıllarda karaciğer yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren 48 yaşındaki oyuncu, zaman zaman tedavi süreçleriyle gündeme gelmişti. Özkan ayrıca eski eşiyle yaşadığı nafaka anlaşmazlığı sırasında "Kiramı bile zor ödüyorum" sözleriyle dikkat çekmiş, yaşadığı maddi sıkıntıları kamuoyuna açıkça dile getirmişti.

HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Ekol TV muhabiri Dilara Şahin'in özel haberine göre Özkan'ın Beşiktaş'ta bulunan evinde intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü. Yakınlarının zamanında müdahalesiyle hastaneye kaldırılan Özkan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı, durumunun iyiye gittiği aktarıldı.