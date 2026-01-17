Ufuk Özkan'ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var

2023'te siroz teşhisi konulan ve yaklaşık iki yıldır tedavi süreci devam eden sevilen oyuncu Ufuk Özkan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Birçok meslektaşı, karaciğer nakli için Ufuk Özkan'a donör bulunması adına sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunmuştu.

"AĞABEYİMİN DURUMU ÇOK CİDDİ"

"Ağabeyimin durumu maalesef çok ciddi" diyen ünlü oyuncunun kardeşi Umut Özkan, yeni bir açıklama daha yaptı. Umut Özkan, ağabeyi için donör olduğunu ancak testin olumsuz sonuçlandığını ifade etti.

TEK KURTULUŞU ORGAN NAKLİ

Olayın yankıları sürerken konuyla ilgili Sabah'taki köşesinde bir yazı kaleme alan Mevlüt Tezel, Özkan'ın karaciğerinin bu hale gelmesine ise yanlış bir diyetin neden olduğunu ifade etti. Ünlü oyuncunun kurtuluşunun tek yolunun organ nakli olduğunu ifade eden Tezel, "Özkan'ın karaciğerinin iflas etme nedeni çok fazla meyve yemesi" ifadelerini kullandı.

NEDENİNİ KENDİSİ DE ATLATMIŞTI

Ünlü oyuncu Hollywood yıldızlarının diyetini bilinçsizce uyguladığını şöyle açıklamıştı: Hollywood yıldızlarının yaptığı bir diyet varmış ama adamlar adam akıllı yapıyor bunu... Adam bir gün karbonhidrat, protein vs. her şeyi yiyip, ertesi gün sadece meyve yiyor. Ben de böyle başladım efendi gibi sonra bütün bir haftaya yaydım bunu. Sadece meyve, meyve yedim. Protein, karbonhidrat hiçbir şey almayınca bağışıklık sistemim de bir anda çöktü. Karaciğer bir kere hasar aldığı zaman bunu belli bir yere kadar tolere ediyor ama sonra çok sert tepki veriyor."