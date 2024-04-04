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Üç Kız Kardeş dizisi final yapıyor

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İclal Aydın'ın satış rekorları kıran romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinden kötü haber geldi. Başrollerinde Reha Özcan, Berker Güven, Özgü Kaya, Veda Yurtsever, Tayfur Eraslan, Benian Dönmez ve Ayça İnci'nin yer aldığı dizi final yapıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İnci ve Ali Gündoğdu'nun Süreç Film şirketinin imza attığı dizi Salı gününden cumartesine alınmıştı. Ayvalık'ta çekilen dizi 84. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak. Dizi son olarak 80. bölümle ekrana gelmişti. Öte yandan dizinin nasıl bir final yapacağı ise henüz bilinmiyor.

Üç Kız Kardeş dizisi final yapıyor

Üç Kız Kardeş dizisi final yapıyor

Üç Kız Kardeş dizisi final yapıyor

Üç Kız Kardeş dizisi final yapıyor

Üç Kız Kardeş dizisi final yapıyor

Ecem Altan
Ecem Altan
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Üç Kız Kardeş Dizi Televizyon 3.Sayfa Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

Hacer Güler:

Şükürler olsun Allahım

8
0
yanıtYanıtla
ÜMİT İHSAN TOPAL:

İyiki bitti kurtulduk

1
0
yanıtYanıtla
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