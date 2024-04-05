TV8'in yeni dizisi Yetkisiz Bir Hayat iptal edildi

Gökhan Horzum'un yazdığı başrolünde de Bülent İnal'ın yer alacağı TV8'nin yenisi Yetkisiz Bir Hayat'tan kötü haber geldi.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 2018'de Netflix'te yayınlanan ve tüm dünyada büyük ilgi gören İspanyol suç draması "Unauthorized Living"ten uyarlanan Yetkisiz Bir Hayat dizisi ilk olarak eylül ayına ertelenmişti. Ancak Netflix ile yaşanan telif sıkıntılarından dolayı dizisinin iptal edilmesine karar verildi. Yarışmalar ağırlıklı olduğu TV8'de eylül sezonunda başka bir dizi yayınlanacak. Projenin adı ve detayları ise henüz bilinmiyor.