Tuvana Türkay Hastaneye Kaldırıldı
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi adlı dizide oynayan Tuvana Türkay, kolunda serum takılı fotoğrafını paylaşarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
' Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi' adlı dizide oynayan Tuvana Türkay hastaneye kaldırıldı.
Türkay, kolunda serum takılı fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak açıklama yaptı.
"BİRAZ TOPARLAYINCA SİZİNLE PAYLAŞACAĞIM"
34 yaşındaki oyuncu "Damar sağlığınıza dikkat edin, ihmal etmeyin, ciddiye alın ve kontrol ettirin sevgiler. Biraz toparlayınca sizinle paylaşacağım" ifadelerini kullandı.