Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe daha

Futbolcu cinayetinde tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu’nun “Gidesim Var” adlı şarkısı YouTube platformunda erişime kapatıldı. 9 milyon izlenen şarkı, telif hakkı gerekçesiyle alınan karar sonrası video Türkiye’den görüntülenemez hale geldi.

İstanbul’da 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu’nun müzik kariyerine dair dikkat çeken bir gelişme ortaya çıktı.

ŞARKISI YOUTUBE'DAN KALDIRILDI

Kalaycıoğlu’nun “Gidesim Var” adlı şarkısı YouTube platformundan kaldırıldı. Aralık 2025’te yayımlanan ve kısa sürede 9 milyonun üzerinde izlenmeye ulaşan video, artık platformda görüntülenemiyor.

TELİF HAKKI SEBEBİYLE KALDIRILDI

Şarkının yer aldığı sayfaya girildiğinde, içeriğin Universal Music Group (UMG) tarafından yapılan telif hakkı talebi nedeniyle Türkiye’de engellendiği bilgisi paylaşılıyor.

Öte yandan Aleyna Kalaycıoğlu, söz konusu şarkıyı yayımladıktan sonra yaptığı açıklamada müzik çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini ve her yeni projede kendini geliştirmeyi hedeflediğini ifade etmişti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Ümraniye'de öldürülen 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde aralarında katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu, saldırıyı azmettirdiği iddia edilen şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ve zanlının saklamasına yardım ettiği öne sürülen İzzet Yıldızhan'ın da olduğu yedi kişi tutuklandı.

Ünlülere uyuşturucu soruşturması! Yeni dalga operasyonda 14 kişi gözaltına alındı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Listede kimler yok ki
Uyuşturucu soruşturmasında Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas gözaltında

Gece yarısı o da gözaltına alındı! Suçlamalar ağır
Trump'ın sözleri piyasayı karıştırdı! Renk yeşile döndü

Trump'ın sözü piyasayı karıştırdı! Fiyat şahlandı, renk yeşile döndü
Beklenen haber geldi! İşte 1 aylık ateşkes ve 15 maddelik yol haritası

Dünyanın beklediği haber geldi
İsrail'e İspanya'da Real Madrid maçı öncesi şok protesto

İsrail'e Real Madrid maçı öncesi büyük şok
Direk dansı yapan kadını eşi videoya aldı

Ne günlere kaldık! Direk dansı yapan kadını eşi kayda aldı
Kendisini işten çıkaran belediye başkanına sokak ortasında fena patladı

Belediye başkanıyla sokakta karşılaşınca sinirlerine hakim olamadı
Beklenen haber geldi! İşte 1 aylık ateşkes ve 15 maddelik yol haritası

Dünyanın beklediği haber geldi
Dybala'ya Süper Lig'den dev teklif: 3 yıllık sözleşme, 6 milyon Euro maaş

Bombayı patlatıyorlar: 3 yıllık sözleşme, 6 milyon Euro maaş
Çuvalla para verip aldı sonra memleketine bağışladı

Çuvalla para verip aldı sonra memleketine bağışladı