Tutmasalar Mehmet Şef'i dövecekti: İşte Türkiye'nin konuştuğu kavganın görüntüleri

Tutmasalar Mehmet Şef'i dövecekti: İşte Türkiye'nin konuştuğu kavganın görüntüleri
Güncelleme:
Tutmasalar Mehmet Şef'i dövecekti: İşte Türkiye'nin konuştuğu kavganın görüntüleri
MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yarışmacı Çağatay Doğanoğlu ile Mehmet Şef arasında büyük gerginlik yaşandı. Mehmet Yalçınkaya'nın "Çık dışarı, terbiyesiz" diyerek stüdyodan kovduğu Çağatay, şefin üzerine yürüdü.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümüne yarışmacı Çağatay Doğanoğlu ile jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya arasındaki tartışma damga vurdu.

"ÇIK DIŞARI, TERBİYESİZ"

Yarışma sırasında yaşanan gerginlikte Mehmet Şef, Çağatay'a sert tepki göstererek "Çık dışarı, terbiyesiz" sözleriyle stüdyodan kovdu. Bunun üzerine sinirlerine hakim olamayan Çağatay, şefin üzerine yürüdü.

O ANLAR GÜNDEM OLDU

Stüdyodaki diğer isimlerin araya girmesiyle kavga büyümeden engellendi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler kısa sürede gündem olurken, Çağatay Doğanoğlu'nun yarışmadaki geleceği merak konusu haline geldi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
