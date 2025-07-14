Turnike Yarışma Programı Bu Akşam Ekranda

Turnike Yarışma Programı Bu Akşam Ekranda
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Mehmet Ali Erbil'in sunuculuğunu üstlendiği 'Turnike' yarışma programı, yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Sürprizlerle dolu eğlenceli formatı ve büyük ödül için mücadele eden yarışmacılarla dikkat çeken program, izleyicilere kahkaha dolu anlar sunacak.

KANAL D'nin, sunuculuğunu ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in yaptığı, yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı'nın üstlendiği sevilen yarışma programı Turnike, bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Sürprizlerle dolu programda kıyasıya rekabete kahkahalar eşlik edecek.

SÜRPRİZLERLE DOLU

İzleyicilerin gönlünde taht kuran ve büyük bir ilgiyle takip edilen Turnike, eğlenceli formatı ve sürpriz ödülleriyle bir kez daha izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Turnike'de yarışmacılar çeşitli etaplardan geçerek büyük ödül olan otomobili kazanma fırsatını yakalamaya çalışacak. Mehmet Ali Erbil'in kendine has muziplikleriyle renkli anlara sahne olan Turnike, yarışma ve mizahı geçmişin tadı ve bugünün enerjisiyle harmanlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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