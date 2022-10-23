Türkiye'nin ilk özel televizyonunun kadın spikeriydi! Yıllar sonra son hali ortaya çıktı
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Türkiye'nin ilk özel televizyonu Magic Box Star 1'in kadın spikeri Rana Elik, uzun süreden bu yana ekranlarda yer almıyordu. Ünlü ismin son hali yıllar sonra ortaya çıktı.
Türkiye'de Uzanlar tarafından yayın hayatı başlatılan ve ilk özel televizyon olma unvanını elinde bulunduran Magic Box Star 1, o dönem birbirinden farklı isimleri de Türk televizyonculuğuna kazandırdı.
Magic Box Star 1, ilk özel televizyon olmasının yanı sıra başka ilkleri de Türkiye'ye yaşattı. Bu ilklerden biri, ekranlarda gazetecilerin ya da erkek spikerlerin değil, güzel kadın spikerlerin olmasıydı.
İşte o dönem yıldızı parlayan isimlerden biri de Rana Elik oldu. Star'da 8 yıl çalıştıktan sonra Kanal 6'ya geçen Elik, sırasıyla ETV, Tv8, Kral TV, Kanal T, Kanal 34 ve Meltem TV'de çalıştıktan sonra ekranlara ara verdi. Uzun süredir ekranlarda almayan ünlü ismin son hali de dikkat çekti.