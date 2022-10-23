Türkiye'nin ilk özel televizyonunun kadın spikeriydi! Yıllar sonra son hali ortaya çıktı

Türkiye'de Uzanlar tarafından yayın hayatı başlatılan ve ilk özel televizyon olma unvanını elinde bulunduran Magic Box Star 1, o dönem birbirinden farklı isimleri de Türk televizyonculuğuna kazandırdı.

GÜZEL SPİKER ALGISINI BAŞLATAN İSİM

Magic Box Star 1, ilk özel televizyon olmasının yanı sıra başka ilkleri de Türkiye'ye yaşattı. Bu ilklerden biri, ekranlarda gazetecilerin ya da erkek spikerlerin değil, güzel kadın spikerlerin olmasıydı.

O DÖNEM YILDIZI PARLADI

İşte o dönem yıldızı parlayan isimlerden biri de Rana Elik oldu. Star'da 8 yıl çalıştıktan sonra Kanal 6'ya geçen Elik, sırasıyla ETV, Tv8, Kral TV, Kanal T, Kanal 34 ve Meltem TV'de çalıştıktan sonra ekranlara ara verdi. Uzun süredir ekranlarda almayan ünlü ismin son hali de dikkat çekti.

İşte Rana Elik'in son hali:













