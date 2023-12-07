Haberler ›› Magazin ›› Türkiye Müzik Piyasasının Yakın Tarihi Belgeseli Yayınlanacak

Türkiye Müzik Piyasasının Yakın Tarihi Belgeseli Yayınlanacak

7 Aralık 2023 05:14 Son Güncelleme: 05:15 Abone Ol

Birçok müzik insanının dönemlerine ait tanıklıklarını ve röportajlarını içeren belgesel, Türkiye müzik piyasasının yakın tarihini ele alacak. Belgeselin yönetmenliğini Cahit Kaya Demir üstlenirken, yapımcılığını SMF Productions yapım şirketi üstlendi. Belgeselin ilk bölümü 16 Aralık'ta YouTube'da yayınlanacak ve Nejat Yavaşoğulları, Murat Meriç, Harun İzer gibi önemli isimlerin röportajlarına yer verecek.