Türkiye Müzik Piyasasının Yakın Tarihi Belgeseli Yayınlanacak
Birçok müzik insanının dönemlerine ait tanıklıklarını ve röportajlarını içeren belgesel, Türkiye müzik piyasasının yakın tarihini ele alacak. Belgeselin yönetmenliğini Cahit Kaya Demir üstlenirken, yapımcılığını SMF Productions yapım şirketi üstlendi. Belgeselin ilk bölümü 16 Aralık'ta YouTube'da yayınlanacak ve Nejat Yavaşoğulları, Murat Meriç, Harun İzer gibi önemli isimlerin röportajlarına yer verecek.
Birçok müzik insanının da dönemlerine ait tanıklıklarını ve röportajlarını içeren bu belgesel; Dolu Kadehi Ters Tut ekseninde, Türkiye müzik piyasasının yakın tarihini mercek altına alacak.
Belgeselin yönetmenliğini Cahit Kaya Demir, yapımcılığını ise Uğurhan Özay ve Oğulcan Ava'nın kurduğu yapım şirketi SMF Productions üstlendi.
Nejat Yavaşoğulları, Murat Meriç, Harun İzer, Metin Uzelli, Serkan Fidan, Zeynep Okyay, Deniz Tekin, Canozan, Sedef Sebüktekin, Nova Norda, Dilan Balkay, Billur Battal, Bahadır Kartal, Berke Köymen, Burak Gürpınar, Can Kalyoncu gibi müzik piyasasından önemli isimlerin röportajlarıyla yer aldığı "Dedim Olabilir"in ilk bölümü 16 Aralık'ta YouTube'da yayınlanacak.