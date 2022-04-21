Türkiye'deki Sanatçılar 15 Kişiden Oluşmuyor!

Paris Moda Haftası nedeniyle arkadaşlarıyla Paris'e gittiğini belirten Seren Serengil, "Biz kız kıza gittik. Thoma burada kaldı. Ona çok güveniyorum. Bir yere gittiğimde hiç gözüm arkada kalmıyor" dedi. Göz önünde bulunan bir sanatçı olduğu için giyimine ve bakımına özen gösterdiğini ifade eden Serengil, kıyafet ve bakım harcamalarını da gerektiği kadar yaptığını belirtti.

GÖNÜL İSTERDİ Kİ TÜM SANATÇILAR KATILSIN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçılara verdiği iftar hakkında Serengil şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanı hepimizin cumhurbaşkanı. Ben buna asla siyasi olarak bakmıyorum. Siyasi, politik davranan biri değilim. Politika yok benim hayatımda. Ama gönül isterdi ki Cumhurbaşkanımızın davetine bütün sanatçılar katılsın. Hep aynı kişiler katılıyor. Bir bildikleri vardır. Saygı da duyuyorum. Ama bence hiç kimse sevenlerini unutmamalı. Çünkü sevgi karşılıklıdır. Siz sevildiğiniz sürece seversiniz diye düşünüyorum."

TÜRKİYE'DE SANATÇILAR 15 KİŞİDEN OLUŞMUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar programında verdiği pozları paylaşarak "Sevmek ayıp mı yahu! Hadi ben devletin yalakasıyım, siz nesiniz" sözlerini de değerlendiren Serengil, "İnsan ülkesini idare eden Cumhurbaşkanını niye sevmesin? Eleştirdiğin zaman da olmalı sevdiğin zaman da olmalı. Saygı da kusur etmeyeceksin. Ben farklı görüşlerdeki insanların duruşlarına çok karşıyım. Hakan Ural değerli ve iyi bir çocuktur. O sevilecek bir şeyler bulmuştur, seviyordur. Siz birisini seviyorsunuz diye hakaret edemezsiniz. Bunlar doğru şeyler değil. Türkiye'de sanatçı grubu 15 kişiden oluşmuyor. Bütün sanatçılar kucak açılmalı." diye konuştu.

SERENGİL SOYADINI ALIRIM DEMEM

Eski futbolcu David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham'ın nikah masasına oturduğu Nicola Anne Peltz'e sevgisini göstermek için soyadını alması ile ilgili yorum yapan Mustafa Thoma, "Benim soyadımı kullanması onur verir. Serengil soyadı da onurlu bir soyadı. Alırım demem." dedi. Serengil ise "Bir tek Mustafa Thoma'ya soyadımı verebilirim" diye konuştu.

MUSTAFA THOMA: ÇİFTÇİYİM, YAKINDA KENDİ ZEYTİNYAĞIMI ÇIKARACAĞIM

Birçok kişinin ne iş yaptığını merak ettiğini belirten Thoma, "Çiftçilikle uğraşıyorum. Buğday hasadı yaklaşıyor. Hasadı yapacağız. Çiftçilik öyle sabah 08.00 akşam 17.00 işi değil. Kendi zeytinyağımı yetiştiriyorum. Bir iki haftaya kendi zeytinyağlarımı çıkaracağım." dedi.

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