Türkan Şoray: 'Sinema ile yaşamayı özledim'

Türk Sinemasının Sultanı ünvanlı Türkan Şoray, "İmkan olsa tekrar film setlerine dönsem ama maalesef dünyada da Türkiye'de böyle film çekenlerin mutlaka yaşlarının 30-35'den sonra artık başrol değil, karakter oynuyorsunuz. Genç ve çok güzel olmanız lazım. Belli bir yaştan sonra siz ne kadar kalbinizde ona yer açsanız da sinema sizi biraz önemsemiyor" dedi.

Türkan Şoray, Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Büyük Taarruz 4. Uluslararası Kısa Film Festivali etkinlikleri çerçevesinde söyleşi programına katıldı. Üniversite yerleşkesinde yapılan söyleşiye çok sayıda üniversite öğrencisi ile Şoray'ın hayranları katıldı. Etkinlik Şoray'ın rol aldığı ve bir döneme damgasını vuran filmlerin kesitleri ile başladı. Modaratör Sevda Dursun tarafından yönetilen söyleşi de Şoray Dursun ve katılımcıların sorularını yanıtladı. Şoray, 'genç Türkan Şoray'a ne söylemek istersiniz?' sorusuna "Genç Türkan Şoray'a ne derim? Hep genç kal" yanıtını verdi.

"İmkan olsa tekrar film setlerine dönsem ama maalesef"

'Yeni bir sinema filmi ya da dizide oynar mısınız?' sorusuna Şoray, esprili bir dille 'yapay zekayla oynarım galiba' diyerek şunları söyledi:

"Sinema ve oyunculuğu çok özledim, tüm hayatım daha doğrusu kendimi tanımadan önce sinemayı tanıdım ve sinema ile tanımaya başladım. Sinema ile birlikte bir hayat geçti ve sinema benim artık nefes aldığım ve yaşadığım bir yer oldu. Sinemasız yaşayamadığım yıllarım geçti. Film setlerinde bir şeyler yapmak, insanlara bir şeyler anlatabilmek çok güzel. Bana hep 'aşkı ve sevgiyi sizlerin filmlerinizden öğrendik' derler. Sinema o kadar iliklerime işlemiş ki bunun hasretini çekiyorum, keşke imkan olsa tekrar film setlerine dönsem ama maalesef dünyada da Türkiye'de böyle film çekenlerin mutlaka yaşlarının 30-35'den sonra artık başrol değil, karakter oynuyorsunuz. Genç ve çok güzel olmanız lazım. Belli bir yaştan sonra siz ne kadar kalbinizde ona yer açsanız da sinema sizi biraz önemsemiyor. Ama beni bu üzüntüden kurtaran tek şey şu oluyor iyi ki o filmleri çevirmiş ve seyircilerin sevgisiniz kazanmışım" dedi.

Program Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve Türkan Şoray'ın katılımcılar ile sahnede özçekim yapmalarının ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR