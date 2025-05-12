Türkan Şoray'ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum

Türk sinemasının unutulmaz ismi Türkan Şoray, önceki akşam düzenlenen "Türkan Şoray Resim Yarışması"nda genç yeteneklerle bir araya geldi. Duygusal anların yaşandığı gecede, usta sanatçı kazanan öğrencilere ödüllerini takdim etti. İstanbul Sanat Işıktır Derneği Başkanı Doğan Tanyel'in organizasyonuyla Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışma, İstanbul genelindeki güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin katılımıyla düzenlendi. Öğrencilerin, Türkan Şoray'ın portresini konu alan eserleri, geceye damgasını vurdu.

Portreleri incelediği sırada duygulanan Şoray, sahnede yaptığı kısa konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Burada olduğum kadar hiç mutlu olmamıştım. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum." Yarışmada birincilik ödülünü Tanyel Öner, ikincilik ödülünü Gökçe Naz Yıldız, üçüncülük ödülünü ise Ada Taç kazandı. Şoray, ödülleri kazanan genç yeteneklere alkışlar eşliğinde takdim etti.

"ÇOK DUYGUSAL BİR İNSANIM"

Türkan Şoray'ın filmlerinden özel sahneler, perdeye yansıtılarak izleyicilere nostalji dolu anlar yaşattı. Usta sanatçı, Orhan Gencebay'ın "Sevemedim Karagözlüm" şarkısını seslendirdi. Şoray, duygularını şu sözlerle ifade etti: "Şimdiye dek şahsıma yapılmış birçok etkinliğe katıldım. Burada olduğum kadar hiç mutlu olmamıştım. Bu gençler bana çok duygulu anlar yaşattı. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Bilirsiniz ben çok duygusal bir insanım. Beni çok mutlu ve bahtiyar ettiniz."