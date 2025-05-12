Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?

PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek? İşte detaylar
İşte terör örgütü PKK'nın 'Silahları bırakıyoruz' dediği an

PKK'nın "Silahları bırakıyoruz" dediği an
PKK'nın kendisini feshetmesi dış basında: Türkiye'nin bölgesel güç olma hedeflerini güçlendirebilir

PKK'nın feshi dış basında! Türkiye için dikkat çeken yorum

Türkan Şoray'ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum

Türkan Şoray'ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray, adını taşıyan resim yarışmasında genç sanatçılarla buluştu. Portrelerini gören Şoray, duygularına hâkim olamayarak gözyaşlarını zor tuttu.

Türk sinemasının unutulmaz ismi Türkan Şoray, önceki akşam düzenlenen "Türkan Şoray Resim Yarışması"nda genç yeteneklerle bir araya geldi. Duygusal anların yaşandığı gecede, usta sanatçı kazanan öğrencilere ödüllerini takdim etti. İstanbul Sanat Işıktır Derneği Başkanı Doğan Tanyel'in organizasyonuyla Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışma, İstanbul genelindeki güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin katılımıyla düzenlendi. Öğrencilerin, Türkan Şoray'ın portresini konu alan eserleri, geceye damgasını vurdu.

Türkan Şoray'ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum

Portreleri incelediği sırada duygulanan Şoray, sahnede yaptığı kısa konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Burada olduğum kadar hiç mutlu olmamıştım. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum." Yarışmada birincilik ödülünü Tanyel Öner, ikincilik ödülünü Gökçe Naz Yıldız, üçüncülük ödülünü ise Ada Taç kazandı. Şoray, ödülleri kazanan genç yeteneklere alkışlar eşliğinde takdim etti.

"ÇOK DUYGUSAL BİR İNSANIM"

Türkan Şoray'ın filmlerinden özel sahneler, perdeye yansıtılarak izleyicilere nostalji dolu anlar yaşattı. Usta sanatçı, Orhan Gencebay'ın "Sevemedim Karagözlüm" şarkısını seslendirdi. Şoray, duygularını şu sözlerle ifade etti: "Şimdiye dek şahsıma yapılmış birçok etkinliğe katıldım. Burada olduğum kadar hiç mutlu olmamıştım. Bu gençler bana çok duygulu anlar yaşattı. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Bilirsiniz ben çok duygusal bir insanım. Beni çok mutlu ve bahtiyar ettiniz."

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama

Vali, polislere gözdağı veren oğlunu eleştirenlere sert çıktı
Çılgın kutlamada izdiham çıktı! Çok sayıda yaralı var

Çılgın kutlamada izdiham çıktı! Çok sayıda yaralı var
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Atılan manşetleri görmeniz lazım! İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı

İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı
Emekli ikramiyelerinin 3 katına çıkması teklifi TBMM'ye sunuldu

İkramiyeler 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname

Trump'tan ABD'lileri sevindirecek dünyanın ise keyfini kaçıracak imza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.