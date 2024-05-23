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Türkan Şoray'dan zatürre tedavisiyle ilgili güzel haber

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Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray'a zatürre teşhisi konulduktan sonra tedavi süreci başladı. Şoray, doktor kontrolünden sonra iyileştiğini duyurdu.

Türk sinemasının Sultan'ı olarak tanınan Türkan Şoray'a 30 Nisan'da zatürre teşhisi konuldu. Bu süreçte hemen tedavisine başlanan ve doktorundan seyahat izni dahi çıkmayan Şoray'dan güzel haber geldi.

Türkan Şoray, dün doktor kontrolünden sonra iyileştiğini duyurdu. sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerine güzel haberi veren Şoray, "Bir aya yakındır zatürre tedavisi görüyordum.

Bugün doktorla randevum vardı, iyileştiğimi söyledi. Doktorlarımız başımızın tacı" ifadelerini kullandı.Bir aydır zatürre tedavisi gören Türkan Şoray'dan güzel haber geldi

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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