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Azerbaycanlı nişanlısı, Türk fenomen Furkan Ağluç'u asansörde aldattı

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Çobanlık yaparken çektiği videolarla sosyal medya platformu TikTok'ta fenomen olan Furkan isimli genç, bir süredir kendisi gibi fenomen olan Azerbaycanlı Nia ile aşk yaşıyordu. İkili evlilik hazırlıkları yaparken Nia'nın asansörde bir erkekle öpüştüğü görüntüler ortaya çıktı.

Sosyal medya platformu TikTok'ta çektiği videolarla fenomen olan Furkan Ağluç isimli genç, bir süredir kendisi gibi Azerbaycan'da fenomen olan Nia ile nişanlanmıştı. Genç fenomen Nia'nın başka bir erkekle öpüştüğü anlara ait videonun ortaya çıkmasıyla yıkıldı. Ağluç, "Çok sevmiştim, harcanan ben oldum" dedi.

Azerbaycanlı nişanlısı, Türk fenomen Furkan Ağluç'u asansörde aldattı

ASANSÖRDE BAŞKA BİRİYLE ÖPÜŞTÜ

TikTok'ta çektiği videolarla ünlenen ve çobanlık yaparken içerik üreten Furkan Ağluç, Azerbaycanlı fenomen Nia Kurbanova ile aşk yaşıyordu. Yüzük takıp nişanlanan çift, aldatma skandalı ile gündeme geldi. Nia'nın ortaya çıkan son videosunda başka bir erkekle öpüştüğü görüldü.

Azerbaycanlı nişanlısı, Türk fenomen Furkan Ağluç'u asansörde aldattı

"HARCANAN BEN OLDUM"

Yaşananların ardından bir video paylaşan Ağluç ise "Çok sevdim, evleneceğim kadın budur dedim ama yalanmış. Harcanan ben oldum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Magazin

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Yorumlar (9)

Ali :

Senin etin ne budun ne la Furkan. Tipe bak. Davul bile dengi dengine. Çiçek gibi hatun. Senin gibi tipsize mi bakacak. Doğruya doğru kimse kusura bakmasın.

43
112
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Goker Deveci:

Kız viking boynuzunu takmiş kardeşim

80
2
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Doğukan AKTÜRK:

AH BE KÖYLÜ KARDEŞİM

51
2
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10 Kaplan:

Sosyallesmis oldunuz önemli değil.

45
1
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Serkan Aygun:

Neymiş sosyal medyaya güven olmazmış geçmiş olsun

33
1
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ekaf paseh:

bunların hepsi numara viral reklam....

11
4
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Emrah Işık:

Kazığı yemeden büyüyemezsin

9
0
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Emrah Işık:

Kazık yemeden büyüyemezsin

7
0
yanıtYanıtla
Atacan Tuğtekin:

hikaye anlatma hepsi reklam proje mesgul etmeyin sizin aşna fişna isleriniz milleti ilgilendirmez düşüş başladı demek fazla zıplamayın!

4
0
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