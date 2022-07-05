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Türk Oyuncular Karadağ'a Çıkarma Yaptı

Snob Magazin - Magazin
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Türk Oyuncular Karadağ'a Çıkarma Yaptı

Join PR organizasyonu ile Regent Porto Montenegro Hotel, Air Montenegro Havayolları, Tivat Turizm Tanıtma ofisi ve Porto Montenegro ev sahipliğinde gerçekleşen davete ünlü oyuncular Ali Yağcı, Mehmet Aykaç, Gökçe Akyıldız, Dilara Aksüyek, Emin Günenç ve Join PR kurucusu Ali Saçlı katıldı.

4 gün boyunca ülkeyi fetheden, güneşin ve denizin keyfini çıkaran ünlü oyuncular; gerçekleşen etkinlikler kapsamın Tivat, Kotor, Perast gibi önemli turizm merkezlerini de görme şansını yakaladılar.

Adriatik sahilinin en önemli destinasyonlarından biri olan Karadağ, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat imkanı sunuyor. Ünlü oyuncular Türkiye'ye döndükleri gibi Türk vatandaşlarına; tarihi güzellikler içerisinde modern bir tatil anlayışı vadeden, hizmet kalitesiyle Avrupa esintilerinin olduğu Balkanlar'ın vizesiz seyahat edilen cennet üklesi Karadağ'a giderek, bu eşsiz deneyimi yaşamalarını tavsiye ettiler.

Air Montenegro Havayolları'nın yaz sezonu boyunca her gün direkt uçuş ile İstanbul'dan Tivat'a, haftanın iki günü ise başkent Podgorica'ya seferler düzenliyor. Ali Saçlı proje ile ilgili olarak ; "Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir projeydi ve son derece verimli geçti. Benzer projeler ile bu destinasyonda çalışmalara devam edeceğiz. Türk tatilcilere ülke'nin önemli turizm merkezlerine rehberlik edeceğiz." Ifadesini kullandı.

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