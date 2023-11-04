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Türk Oyuncu Tolga Yüce, New York Times Square'de Göz Kamaştırdı

Dünyaca ünlü yıldızlarla röportajlar yapan 'GEZNO Magazine', ilk kez bir Türk aktörü, Tolga Yüce'yi kapağına taşıdı. Yüce'nin fotoğrafları, New York Times Square'deki dev ekranda yer aldı. Rol aldığı Hollywood yapımlarıyla adını duyuran ve Fransa'da da geniş bir hayran kitlesi bulunan Yüce, bu büyük sürprizle adından söz ettirdi.