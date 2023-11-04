Türk Oyuncu Tolga Yüce, New York Times Square'de Göz Kamaştırdı
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Dünyaca ünlü yıldızlarla röportajlar yapan 'GEZNO Magazine', ilk kez bir Türk aktörü, Tolga Yüce'yi kapağına taşıdı. Yüce'nin fotoğrafları, New York Times Square'deki dev ekranda yer aldı. Rol aldığı Hollywood yapımlarıyla adını duyuran ve Fransa'da da geniş bir hayran kitlesi bulunan Yüce, bu büyük sürprizle adından söz ettirdi.
Dünyaca ünlü yıldızlarla özel röportajlar yapan dergi, ilk kez bir Türk aktörü kapağına taşıdı. Tolga Yüce'nin Kapak yüzü olduğu "GEZNO Magazine" Kasım ayındaki göz kamaştıran kapağı New York Times Square Meydanı'nı süsledi.
Tolga Yüce; New York Times Meydanı'nda
Rol aldığı Hollywood yapımlarıyla adını duyuran ve Fransa'da da geniş bir hayran kitlesi bulunan Tolga Yüce, New York'un ünlü Times Meydanı'nda dev ekranda fotoğraflarına yer verildi.
Kaynak: Haberler.com / Magazin