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Türk dizisinde iğrenç sahne! Şakir Paşa, gelini Aniesi ile birlikte oldu

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Şakir Paşa Ailesi dizisinin son bölümünde Şakir Paşa'nın gelini Aniesi ile birlikte olması ekran başındakileri şoke etti. Kısa sürede viral olan sahne için "Çok iğrenç ya rezillik", "İzlerken yok artık dedim" şeklinde yorumlar yapıldı.

NOW TV ekranlarında yayınlanan ve Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu, Devrim Yakut, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş ve Meryem Uzerli gibi isimlerin rol aldığı ' Şakir Paşa Ailesi : Mucizeler Ve Skandallar' dizisinin son bölümüne Şakir Paşa'nın gelini Aniesi ile birlikte olması damga vurdu.

"İZLERKEN YOK ARTIK DEDİM"

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran konuyla ilgili "Ben sadece öpüştüler sanmıştım", "Yok artık sevişmişler", "Aniesi insanın bir yüzü kızarır en azından", "Çok iğrenç ya rezillik", "İzlerken yok artık dedim" şeklinde yorumlar yapıldı.

Türk dizisinde iğrenç sahne! Şakir Paşa, gelini Aniesi ile birlikte oldu
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıVEFA:

Bu bir dizi kaptırmayın kendinizi. Siz asıl sünnet deyip, 8-10 yaşındaki kızlarla evlenenlere bakın!

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Yorum Beğenme75
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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

ABD firmasını yayın kuruluşu solcuların kanalı. Yakında solcular birini dürtmeye başlar

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme28
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Haber Yorumlarızırzop:

toplumu bilinçli yönlendiriyorlar bu ahlaksızlıklara rtükte bizle beraber izliyor

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Haber YorumlarıSer_hat:

İzlemeyin kardeşim, izlemezseniz yayından kalkar...

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Haber YorumlarıVatandaşın Biri:

Bu gerçek hayattan uyarlama bir dizi olduğu için şaşırmıyorum, çünkü gerçek hayatta bunlardan var, görüyoruz Müge anlıda. hatta daha iğrençleri var mesela torunun yaşındaki çocukla evlenen sapıklar var.. izliyoruz televizyonlarda falan. dizisi bile vardı.

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Haber Yorumlarıbayram doğan:

Artık şu rezilliğe ne zaman dur diyeceksiniz.. illaki halkın gereğini yapmasını bekliyorsunuz!!!

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Haber Yorumlarıharun fazıl:

Türk halkının zeka seviyesini gösteren diziler bunlar. Ne kadar çok izleniyorsa zeka seviyesi de onunla eşiy

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Haber YorumlarıGazi Göktas:

VEFA SİZLER İCİN NORMAL OLABİLİR ,SENİN ESİN GİTSİN BABANLA YAPSİN BAKALİM NORMAL OLACAKMİ SENİN İCİN

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Haber Yorumlarınecmettin durmaz:

siyonist kanal aile kavramını bilmez kim kime...

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Başında CNN olan ve diğer yabancı TV lere dikkat

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