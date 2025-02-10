Türk dizisinde iğrenç sahne! Şakir Paşa, gelini Aniesi ile birlikte oldu

NOW TV ekranlarında yayınlanan ve Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu, Devrim Yakut, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş ve Meryem Uzerli gibi isimlerin rol aldığı ' Şakir Paşa Ailesi : Mucizeler Ve Skandallar' dizisinin son bölümüne Şakir Paşa'nın gelini Aniesi ile birlikte olması damga vurdu.

"İZLERKEN YOK ARTIK DEDİM"

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran konuyla ilgili "Ben sadece öpüştüler sanmıştım", "Yok artık sevişmişler", "Aniesi insanın bir yüzü kızarır en azından", "Çok iğrenç ya rezillik", "İzlerken yok artık dedim" şeklinde yorumlar yapıldı.