Müge Anlı'nın programıyla Türkiye'nin gündemine oturan Sinan Sardoğan, çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklandı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen kayıp Arife Gökçe olayının baş şüphelisi olan Sinan Sardoğan, çocuğa cinsel istismar suçundan gözaltına alındı. Hakkında 23 adli işlem kaydı bulunan Sardoğan, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Arife Gökçe'nin kaybolmasıyla ilgili baş şüpheli olan Sinan Sardoğan'la ilgili yeni gelişme yaşandı.

SİNAN SARDOĞAN TUTUKLANDI

Avcılar'da 2018 yılında A.A. isimli çocuğun cinsel istismara uğramasıyla ilgili eşkal bilgileri ile birebir uyuşması ve yaptırılan teşhis sonucunda aynı şahıs olduğunun anlaşılması üzerine Sardoğan gözaltına alındı. Hakkında 23 adli işlem kaydı bulunan Sardoğan, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CANLI YAYINDAKİ ÇIKIŞLARIYLA GÜNDEM OLDU

Sinan Sardoğan, hakkındaki taciz iddialarını her seferinde yalanlarken, Müge Anlı'yla canlı yayında girdiği polemiklerle gündem oldu. Geçtiğimiz günkü canlı yayında Anlı'nın kendisine hesap sormasına sinirlenen Sardoğan, "Sinirlenirsen sinirlen ne yapacaksın? Bak Müge Hanım adamı sinirlendirme. Geçen 'beyninden kan getireceğim' diyordun niye getirmedin. Hadi getir" diyerek tepki göstermişti.

"YARARIM SENİN BEYNİNİ"

Ayrıca Sinan Sardoğan, canlı yayında Müge Anlı'nın bacaklarına bakarken yakalandı. Sardoğan'ı fark eden Anlı, "Benim de bacaklarıma bakma. Sana bir uçarım buradan. Yararım senin beynini" demişti. Sinan Sardoğan ise "Ben senin bacaklarına mı bakıyorum" diyerek kendini savunmuştu.