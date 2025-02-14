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Tuğçe Tayfur'dan ablası Tuğba Dınız'a sert sözler

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Ferdi Tayfur'un vefatından sonra meydana gelen miras krizi tüm hızıyla devam ediyor. Tuğçe Tayfur, şimdi de ablası Tuğba Dınız'a tepki gösterdi. Tayfur, "Belki karşı taraf üzülüyordur deyip empati kurmanızı beklerdim" dedi.

Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Vefatından sonra vasiyeti mahkemede açılan Tayfur'un, mirasının bir kısmını TSK, LÖSEV ve Darüşşafaka Cemiyeti'ne bırakırken geri kalanını 11 kişi arasında paylaştırdığı öğrenildi. Tayfur'un, vasiyetinde kızı Tuğçe ve oğlu Timur Turanbayburt'un adını geçirmemesi ise dikkat çekti.

Avukatı aracılığıyla mirasa kayyum talebinde bulunan Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından bu kez de babasının Zeliha Tayfur'dan olan kızı Tuğba Dınız'a yüklendi. Tayfur, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Zeliha hanımın büyük kızı Tuğba hanım "Tuğçe Tayfur Store" markasındaki soyadımı kullanmamamı isteyerek o malum bildiğiniz ama eminim ki tanımasak da olurdu dediğiniz avukata vekâletini sunmuş. Ama yememiş içmemiş, babamın vefatından 3 gün sonra vermiş vekâleti. Anladım acınız yok anladım konu sadece duygusal ama siz bir eğitmensiniz çocuk eğitiyorsunuz, ben acı çekmiyorum ama belki karşı taraf üzülüyordur deyip empati kurmanızı beklerdim.

"BEN HEP BABAMLA VAR OLACAĞIM"

Gelelim bir diğer konuya, "BABAMIN ŞARKILARI" bu albümü istediğiniz yerden kaldırmak için mücadele edin. İnsanların kalbinde ben hep babamla var olacağım. Kulaklarda hep HUZURUM KALMADI babamın ve benim düetimizle can bulacak. Şimdi ben sizin ve yiyenler yüzünden ayağa kalktım.

"ALLAH VAR GAM YOK"

Acımı beni sevenlerle buluşarak hep bir ağızdan şarkılar söyleyerek dindireceğim. Bu vesileyle de duyurmuş oldum. Babamın eline doğan ve yıllarca TEK menajeri olan canı ciğeri Cumali Tayfur babamın emanetidir ve ben onunla yol yürümekten dolayı çok mutluyum. Tüm konserlerim için Cumali abime ulaşabilirsiniz. ALLAH VAR GAM YOK!"

Tuğçe Tayfur'dan ablası Tuğba Dınız'a sert sözler
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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