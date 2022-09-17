Tuğba Ünal Film Galasında Boy Gösterdi

Başarılı sanatçı Ünal,"hem Türkiye'de hem de dünyanın bir çok ülkesinde yaşanan çocuk tacizi olaylarına dikkat çekmek ve bu olayların son bulması amacıyla beyaz perdeye yansıtılmış hüzünlü bir hikayeyi izlerkengözlerimdoldu. Emeği geçen herkesi yürektentebrik ediyorum" dedi.

Metin Şentürk, Ferhat Göçer Faruk Sofuoğlu ve usta oyuncu Erkan Petekkaya da 'Hurdacının Kızı' isimli sinema filminde rol alıp destek verdi.

Yapımcılığını Afri Yapımın üstlendiği 'Hurdacının Kızı' isimli dram tarzındaki sinema filminin hikayesi Afrikalı Ali imzası taşırken senaryosunu iki önemli senarist Erdal Babür ve Hülya Kılıç üstlendi. Yönetmen koltuğunda iseHakan Gürtop oturdu.

16 Eylül'de vizyona giren 'Hurdacının Kızı' filminin çekimleri Mint 90lar platoda, Kocaeli, Gebze, Darıca ve İstanbul'da gerçekleşirken, sinema filmine başarılı oyuncular Abidin Yerebakan, Fatma Yılmaz, Betül Şahin, Belma Mamati, Zeynep Doğan, Ayşe Doğan, Güray Yılmaz, Sami Çelik, Murat Emre Üstün, Oguz Han Burak Üstün, Gülsüm Baylık,Tamer Gül,Cenk Sarıkaya, Melih Kurtuluş oyunculuklarıyla canlandırdıkları karakterlere hayat verdiler.