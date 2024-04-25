Tuğba Özerk: 'Evliliğe küs değilim ama nasipten ötesi de yok'

Tuğba Özerk"Gerçekten yürekten kutlarım sizleri, böyle büyük aşklar, aşıklar ve evlilikler de var. Ne mutlu size, benim de üç evliliğim oldu ve bitti ancak evliliğe küs değilim ama nasipten ötesi de yok diyelim" dedi.

Orkestrası ile yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Tuğba Özerk, şarkılarıyla davetlilere eğlenceli anlar yaşattı.