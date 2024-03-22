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Tuğba Özay, Darülaceze sakinlerine müzik ziyafeti sundu

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Özay; yemeğin ardından yaptığı konuşmada anne ve babaların hayatımızdaki önemini vurgulayarak herkesin güzel günler geçirmesini diledi.

Tuğba Özay, orkestrası eşliğinde birçok ünlü sanatçıyla birlikte Darülaceze sakinlerine müzik ziyafeti sundu. Ev sahipliğini Eshabil Yaşar'ın üstlendiği etkinlik, Kartal'da gerçekleşti.

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Tuğba Özay, basına yaptığı açıklamada; "Geleneksel Darülaceze sakinleri için düzenlediğimiz iftar yemeği, çok güzel geçti. Etkinliğin 11. yılında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

2023 yılında kaybettiği babası şair-yazar İlhan Özay'ın şiirlerini okuması için sahneye davet ettiği öğretmen ve yazar annesi Duygu Özay'ın, rahmetli eşinin şiirlerini okumasıyla davette duygusal anlar yaşandı.

Maral, Sılanaz, Sevilay Öztürk, Umut Açıkgöz, Pınar Dağdelen, Tufan Köroğlu ve Murat Çelik gibi isimlerin katılımıyla gerçekleşen iftar davetinde Darülaceze sakinlerine moral ve neşe dolu bir müzik ziyafeti sunuldu. Tuğba Özay günün anısına herkese kırmızı karanfil dağıttı.

Bu etkinlik, hem sanatın gücünü hem de dayanışma ruhunu bir araya getirdi.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Tuğba Özay Darülaceze Magazin Kültür Sanat Güncel Haberler

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