Güneşi gören Tuğba Özay kıyafetlerini çıkarıp, ağaç üstüne sere serpe uzandı

Şarkıcı Tuğba Özay, GökçekKoyu'nda yazdan kalma günlerin keyfini çıkardı. Gün boyu denizin ve güneşin tadını yaşayan Özay, bu anlarını da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"BEN SADECE BİR AKSESUARIM"

Ünlü şarkıcı, bikinisiyle bir ağaç gövdesinde poz vermeyi de ihmal etmedi. Sosyal medya hesabından kalp şeklinde bir taşla paylaşımda bulunan Özay,"Bu muhteşem doğada ben sadece bir aksesuarım" notunu düştü.

KONSER İÇİN ANTALYA'YA GİTTİ

Tatil boyunca telefonu elinden düşmeyen güzel sanatçı, bu anlarını sosyal medya hesabından hayranları ile sık sık paylaştı. Özay, yaz ayının son günlerinin tadını çıkardıktan sonra konser için Antalya'ya gitti.

İşte Özay'ın o pozu: