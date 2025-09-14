Haberler

Tuğana Akyürek: Medyada hep zayıf kadınlar var, bu zihniyet değişmeli

Tuğana Akyürek: Medyada hep zayıf kadınlar var, bu zihniyet değişmeli
Modacı Özkan Karakuşoğlu'nun sunduğu moda magazin programına konuk olan Uzman Psikolog ve TV yorumcusu Tuğana Akyürek, güzellik algısı, popüler kültür ve sosyal medyanın bireyler üzerindeki etkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Akyürek, sosyal medyanın ve popüler kültürün bireylerin güzellik algıları üzerinde nasıl etkili olduğunu ve bunun psikolojik sonuçlarını detaylı bir şekilde ele aldı.

Haberler.com ekranlarında modacı Özkan Karakuşoğlu'nun sunduğu moda magazin programına konuk olan Uzman Psikolog ve TV yorumcusu Tuğana Akyürek, güzellik algısı, popüler kültür ve sosyal medyanın bireyler üzerindeki etkilerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Programda kadınların toplumdaki güzellik algısına değinen Tuğana Akyürek, "Tüm kadınlara güzel olmalıyım algısı yerleştirildi" sözleriyle medyanın dayattığı kalıpları eleştirdi. Akyürek, bu anlayışın kadınlar üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

"ZAYIFLIK İDEALİ DEĞİŞMELİ"

Medyada hep zayıf kadınların ön plana çıkarıldığını vurgulayan Akyürek, bu zihniyetin artık değişmesi gerektiğini söyledi. Moda anlayışının çeşitliliği yansıtması gerektiğini belirten Akyürek, dayatılan tek tip güzellik anlayışının bireylerin özgüvenini zedelediğini kaydetti.

"FİLTRELER GERÇEĞİ UNUTTURUYOR"

Sosyal medyadaki filtre kullanımının artışına da dikkat çeken Akyürek, "İnsanlar fotoğraflara filtre koymaktan kendi gerçekliğini unutuyor" ifadelerini kullandı. Özellikle ergenlik çağındaki gençlerin doğal güzelliklerinin farkında olmadığını söyleyen Akyürek, gençlere özgüvenlerini koruma çağrısında bulundu.

