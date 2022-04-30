Tuba Ünsal... MİLYONLUK KRİZ ÇÖZÜLDÜ MÜ?

Ayşe Kulin'in 100'ün üzerinde baskı yapan ve 80'e yakın ülkede yayınlanan en başarılı romanlarından "Adı Aylin" tiyatro sahnesinde seyirciyle buluştu.

SENARYODA REVİZYON

4 milyon TL'ye mal olan oyun, gelen eleştirilerin ardından senaryo revizyonu için gösterimini erteleme kararı almıştı.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Oyunda 'Aylin' karakterine hayat veren Tuba Ünsal, "Proje iptal mi oldu? Neden sizi sahnede göremiyoruz?" sorusuna ilk kez yanıt verdi.

"SIKINTI YOK"

Ünsal, "Ayşe Kulin ile her hafta konuşuyoruz. Sponsorla ilgili de bir sorunumuz yok. Sadece biraz daha sabır" açıklamasını yaptı.

ADI AYLİN OYUNUNDA KİMLER YER ALIYOR?

Başrolünü Tuba Ünsal'ın üstlendiği ve kadrosunda Aylin Aslım, Özgürcan Çevik, Selen Domaç, Ece Yüksel, Lila Gürmen, Ali Yoğurtçuoğlu, Gökçen Gökçebağ, Korhan Başaran, Kağan Uluca ve Sedat Can Güvenç gibi pek çok başarılı ismin yer aldığı oyunun yönetmen koltuğunda genç ve başarılı yönetmen Doğu Yaşar Akal oturuyor.

SM Production yatırımcı ortaklığı, Banu Atça'nın yürütücü yapımcılığı ve Turkcell'in iletişim sponsorluğunda hayata geçirilen dev prodüksiyon "Adı Aylin" seyircilerden tam not alırken oyun sezon boyunca Zorlu PSM'de tiyatroseverlerle buluşmayı sürdürecek.

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