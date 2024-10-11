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Tuba Büyüküstün uzun saçlarına acımadı

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Oyuncu Tuba Büyüküstün ayna karşısına geçip uzun saçlarını kesti. O anları Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu, "Hiç duydunuz mu bilmiyorum saçlar anı biriktirir derler. Bazı anılarla vedalaşma vakti gelmişti. Yenilerine..." notunu düştü.

Son olarak 'Zeytin Ağacı' dizisinde yer alan ve çekimler dışında ikiz kızlarının eğitimi için Paris'te bulunan Tuba Büyüküstün önceki akşam ayna karşısına geçerek uzun saçlarını kesti.

Tuba Büyüküstün uzun saçlarına acımadı

"BAZI ANILARLA VEDALAŞMA VAKTİ GELMİŞTİ"

O anları Instagram hesabından paylaşan Büyüküstün, "Hiç duydunuz mu bilmiyorum saçlar anı biriktirir derler. Bazı anılarla vedalaşma vakti gelmişti. Yenilerine..." notunu düştü.

Tuba Büyüküstün uzun saçlarına acımadı
Kaynak: Haberler.com / Magazin

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