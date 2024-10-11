Tuba Büyüküstün uzun saçlarına acımadı

Son olarak 'Zeytin Ağacı' dizisinde yer alan ve çekimler dışında ikiz kızlarının eğitimi için Paris'te bulunan Tuba Büyüküstün önceki akşam ayna karşısına geçerek uzun saçlarını kesti.

"BAZI ANILARLA VEDALAŞMA VAKTİ GELMİŞTİ"

O anları Instagram hesabından paylaşan Büyüküstün, "Hiç duydunuz mu bilmiyorum saçlar anı biriktirir derler. Bazı anılarla vedalaşma vakti gelmişti. Yenilerine..." notunu düştü.