Tozkoparan İskender Gölge oyuncuları kimler? Tozkoparan İskender oyuncu kadrosu! Tozkoparan İskender konusu ne?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tozkoparan İskender ilk bölümüyle seyircisiyle buluştu. Farklı konusuyla dikkat çeken Tozkoparan'ın oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından dizide yer alan oyuncular araştırılmaktadır. Peki, Tozkoparan İskender oyuncuları kimler? Tozkoparan İskender oyuncu kadrosu! Tozkoparan İskender konusu ne? Detaylar haberimizde...

TOZKOPARAN İSKENDER KONUSU NE?

Yüzyıllar önce yeryüzüne düşen bir meteor sayesinde dünya bir süper kahramanın doğuşuna tanıklık eder. Tozkoparan İskender, süper güçlerini kazandıktan sonra zaman yolculuğu yaparak geldiği günümüzde, onu bekleyen büyük tehdidi öğrenir. Tozkoparanlardan ve bilhassa İskender'den nefret eden Gölge, iyiliğin ışığını söndürmek ve karanlığını tüm dünyaya yaymak istemektedir. İskender'in varisi olan Mete, Tozkoparanları uyarmak için zaman yolcuğu yaparak Gölge'nin peşi sıra gelecekten günümüze gelir. Bu yüzden Pençe takımının lideri Cenk ve Mavi Ay takımının lideri olan İskender aralarındaki kavgaya bir son vermeli ve ortak düşmanları olan Gölge'ye karşı birlikte hareket etmelidirler. İnsanları manipüle ederek zihinlerini ele geçirme kabiliyetine sahip olan Gölge'ye karşı İskender ve Cenk'in birlikte hareket etmesini sağlamak ise Mete için tahmin ettiğinden çok daha zor olacaktır.